Chef (Kriminalvårdsinspektör) till Frivården Vänersborg
Kriminalvården, Frivården Vänersborg / Chefsjobb / Vänersborg Visa alla chefsjobb i Vänersborg
2026-01-15
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om frivården Vänersborgs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/frivardskontor/vanersborg/#verksamhet
Frivården Vänersborg ingår i verksamhetsområdet Frivården Halland och Västra Götaland där Frivården Halmstad, Borås och Skövde också ingår. På Frivården Vänersborg arbetar drygt 70 medarbetare, med ett upptagningsområde innefattande kommunerna Bengtsfors, Ed, Färgelanda, Lilla Edet, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Stenungssund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål.
Denna tjänst som Kriminalvårdsinspektör är en första linjens chefsroll som rapporterar till Biträdande Kriminalvårdschef. I denna tjänst ingår du i en ledningsgrupp bestående av 12 chefer, varav 2 chefer på samma frivårdskontor i Vänersborg. Dina chefskollegor tillsammans med chefsstöd, Biträdande Kriminalvårdschefer samt Kriminalvårdschef för Frivården Halland och Västra Götaland, Linda Hilmarsson, utgör en viktig plattform för ditt ledarskap. Här kommer du ingå i ett dedikerat team med stark samhörighet och god teamkänsla, som värdesätter engagemang och delaktighet.
En av våra medarbetare går vidare till annan tjänst inom myndigheten och vi söker nu dennes ersättare. Resor inom tjänsten kommer att förekomma.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut.
Som chef inom frivården har du både en operativ och strategisk roll, det är viktigt att du snabbt kan skifta mellan olika arbetsuppgifter och ställa om när det behövs. Du leder, utvecklar och följer upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet - ofta i ett högt tempo. I arbetet som första linjens chef ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för ca 20 medarbetare.
Tjänsten som kriminalvårdsinspektör är verksamhetsnära och i dina arbetsuppgifter ingår bland annat att fatta beslut kring våra klienter och vara med och stötta dina medarbetare i svåra samtal.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och förmågan att engagera andra. Du är tydlig i din kommunikation och kan anpassa ditt budskap utifrån mottagarens förutsättningar. Relationsskapandet är en viktig del i rollen. Du är lugn och professionell även i krävande situationer och har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du har en förmåga att lyfta blicken, ser helheten och tar hänsyn till det större perspektivet samtidigt som du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. I din yrkesroll har du en analytisk blick, god problemlösningsförmåga och en förmåga att tillsammans med dina medarbetare driva utvecklings- och förändringsarbete inom ett av världens bästa kriminalvårdssystem.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen
* Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har :
* Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
* Erfarenhet av arbete inom Frivården, med kunskap om Frivårdens processer
* Chefserfarenhet från offentlig verksamhet
* Erfarenhet av myndighetsutövande företrädesvis inom rättskedjan
* Erfarenhet av förändringsledning
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Kriminalvården strävar efter en jämn köns- och åldersfördelning samt ökad mångfald.
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
