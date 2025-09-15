Chef (Kriminalvårdsinspektör) till Frivården Göteborg
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Frivård är kriminalvård som äger rum ute i samhället. Ett straff i frivård innebär både kontroll och stöd för de dömda. Frivårdens uppgift är att övervaka klienter som dömts till villkorlig dom, skyddstillsyn, ungdomsövervakning, samhällstjänst och fotboja. Merparten av de som döms till kriminalvård finns i frivården. På frivården bedrivs även programverksamhet för klienter och personutredningar för misstänkta före rättegång.
Verksamhetsområde Frivården Göteborg utgörs av två frivårdskontor; Frivården Göteborg Rosenlund samt Frivården Göteborg Ullevi. Totalt arbetar ca 240 medarbetare på Frivården Göteborg och ledningsgruppen består av 12 chefer som rapporterar till Frivårdschefen David Sandén. Vi söker nu en chef för en utökad tjänst inom VO Frivården Göteborg.
Läs mer om frivården Göteborgs verksamhet på vår hemsida: Frivården Göteborg Rosenlund: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/frivardskontor/frivarden-goteborg-rosenlund/#verksamhet
Frivården Göteborg Ullevi: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/frivardskontor/frivarden-goteborg-ullevi/#verksamhetPubliceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du gör nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar "bättre ut". I vårt uppdrag ingår att kontinuerligt kvalitetssäkra vår egen verksamhet och att utveckla hållbar samverkan med andra samhällsaktörer, såsom bland annat kommun, sjukvård och polis.
Som chef inom frivården har man både en operativ och strategisk roll och det är viktigt att du snabbt kan skifta mellan olika arbetsuppgifter och ställa om när det behövs. Tjänsten är verksamhetsnära och innebär bland annat att fatta beslut kring våra klienter och vara med och stötta dina medarbetare i vårt komplexa uppdrag. Du leder, utvecklar och följer upp verksamheten och har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för ca 20-25 medarbetare, som främst arbetar som frivårdsinspektörer.
Frivårdens Göteborgs organisation är fördelat på elva chefsområden. I din roll som kriminalvårdsinspektör ansvarar du för ett chefsområde och har också ansvar för ett antal frågor som berör hela arbetsplatsen. I arbetet ingår att representera Kriminalvården i extern samverkan och driva utvecklingsfrågor tillsammans med andra aktörer. Du ingår i ledningsgruppen där frivårdsvårdschef David Sandén, chefsstöd samt dina chefskollegor utgör en viktig plattform för ditt ledarskap. Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i ditt ledarskap. Relationsskapandet är en viktig del i rollen och du behöver ha lätt för att samarbeta, vara prestigelös och ha förmågan att engagera andra. Du har god struktur i arbetet, arbetar systematiskt och trivs när du får växla mellan att ta initiativ till förändring och att följa upp och kvalitetssäkra pågående verksamhet. Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att motivera och skapa de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål i en verksamhet som kontinuerligt förändras. I krävande situationer är du lugn och professionell och har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning/högskoleexamen om minst 120 hp inom områden som vi bedömer relevant
• Erfarenhet av personalledning
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har
• Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
• Genomgått kriminalvårdens chefsutbildning eller annat chefsutvecklingsprogram
• Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården, företrädesvis inom Frivården
• Ledarskapserfarenhet från annan offentlig verksamhet
• Erfarenhet av myndighetsutövande företrädesvis inom rättskedjan
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Fler tjänster kan komma att tillsättas vid detta rekryteringstillfälle.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
