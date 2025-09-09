Chef (kriminalvårdsinspektör) till frivården Eskilstuna, vikariat
Kriminalvården, Frivård Mälardalen / Chefsjobb / Eskilstuna Visa alla chefsjobb i Eskilstuna
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Frivården Mälardalen har verksamhetsställen i Eskilstuna, Nyköping, Västerås och Uppsala.
Här arbetar ca 250 medarbetare och 11 chefer med att minska riskerna för klienters återfall i brott och på så sätt öka tryggheten i samhället.
Frivården gör personutredningar och övervakar klienter som är villkorligt frigivna, har skyddstillsyn eller är dömda till samhällstjänst eller övervakas med hjälp av fotboja/intensivövervakning. Frivården arbetar också med olika behandlingsprogram. Frivårdskontoren ligger centralt placerade.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter mod, engagemang och tydlighet. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut.
Som chef inom frivården har du både en operativ och strategisk roll och det är viktigt att du snabbt kan skifta mellan olika arbetsuppgifter och ställa om när det behövs. Tjänsten är verksamhetsnära och innebär bland annat att fatta beslut kring våra klienter och vara med och stötta dina medarbetare i vårt komplexa uppdrag.
Frivården befinner sig i ett förändringsskede som bl a innebär att omhänderta ny lagstiftning och utveckla säkerhetsarbetet. Vi lägger också stor vikt vid att förbättra såväl intern som extern samverkan. Vår verksamhet växer snabbt och vi står inför flera utmanande uppdrag som innebär att utveckla vår verksamhet, vår organisation och samarbetet med andra aktörer.
I ditt uppdrag som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för drygt 20 medarbetare. Du är direkt underställd frivårdschefen och ingår i ledningsgruppen. Du förväntas tillsammans med dina kollegor ta ett gemensamt ansvar för din egen samt, vid behov, dina kollegors enheter. Ledningsgruppen utgör en viktig plattform för ditt ledarskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och förmågan att engagera andra. Du är tydlig i din kommunikation och kan anpassa ditt budskap utifrån mottagarens förutsättningar. Du är lugn och professionell även i krävande situationer och har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar.
I din yrkesroll har du en analytisk blick, god problemlösningsförmåga och en förmåga att tillsammans med dina medarbetare driva utvecklings- och förändringsarbete inom ett av världens bästa kriminalvårdssystem.
Självklart har du ett starkt samhällsengagemang och du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du har även förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har:
• Akademisk högskoleexamen inom det beteendevetenskapliga området eller annan examen som Kriminalvården bedömer relevant
• Erfarenhet av personalledning
• Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
• Erfarenhet av myndighetsutövande företrädesvis inom rättskedjan
• Relevant erfarenhet från annan offentlig verksamhet
• Erfarenhet från flera verksamhetsgrenar inom Kriminalvården
• God kunskap om RBM-principen och frivårdens arbetssätt i övrigt
• Kriminalvårdens chefsförsörjningsprogram eller annat chefsutvecklingsprogram
• Språkkunskaper utöver svenska och engelska
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
