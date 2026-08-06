Chef (kriminalvårdsinspektör) till anstalten Åby
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2026-08-06
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Om Kriminalvården
Anstalten Åby är en öppen anstalt belägen i naturskön miljö i Gunsta, drygt en mil utanför Uppsala.
Anstalten har plats för 60 manliga klienter, där de intagna erbjuds sysselsättning bestående av enklare träindustri, kök, utelag och servicearbete samt studier och programinsatser. Anstalten har för närvarande 45 anställda som tillsammans arbetar med att trygga samhället och minska återfall i brott.
Läs mer om vår verksamhet:https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/anstalten-aby/#verksamhet
Anstalten Åby tillhör verksamhetsområde Uppsala/Västerås, som idag består av två verksamheter - anstalten Åby och häktet Uppsala. Planering för häktet Ulleråker med 42 häktesplatser och nytt häkte Uppsala med 240 häktesplatser pågår. I Västerås produceras ett nytt häkte om 200 platser, som beräknas stå klart kvartal 4, 2028.
Nu söker vi dig som med din kompetens, grundtrygghet och erfarenhet vill bidra till anstalten Åbys utveckling av intagnas sysselsättning tillsammans med dina medarbetare.Publiceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut.
Grunden i uppdraget som första linjens chef på anstalten är att leda, utveckla och följa upp verksamheten samt utgöra ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för ca 15 medarbetare. Utöver dessa delar förväntas du även aktivt bidra i utveckling och förvaltning av anstaltens arbete med intagnas sysselsättning. Uppdraget innebär till stor del samarbete med såväl interna som externa aktörer, bland annat interna kontakter för de intagnas studier, och externa kundrelationer för träindustrin.
I ditt uppdrag arbetar du löpande med aktiviteter kopplade till verksamhetens årshjul, vilket innefattar systematiskt arbetsmiljöarbete, verksamhets- och medarbetarutveckling, lönerevision och utveckling av arbetssätt och rutiner. Till din hjälp har du, utöver kompetenta medarbetare, tillgång till stödfunktioner inom HR, lön, bemanningssamordning m.fl.
Du är direkt underställd kriminalvårdschef och ingår i ledningsgruppen. Du förväntas tillsammans med dina kollegor ta ett gemensamt ansvar för din egen samt, vid behov, dina kollegors enheter. Ledningsgruppen utgör en viktig plattform för ditt ledarskap.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som kriminalvårdsinspektör hos oss. https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/traffa-vara-medarbetare/olika-yrken-i-kriminalvarden/kriminalvardsinspektor/Kvalifikationer
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och förmågan att engagera andra. Du är tydlig i din kommunikation och kan anpassa ditt budskap utifrån mottagarens förutsättningar. Du är lugn och professionell även i krävande situationer och har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar. I din yrkesroll har du en analytisk blick, god problemlösningsförmåga och en förmåga att tillsammans med dina medarbetare driva utvecklings- och förändringsarbete inom ett av världens bästa kriminalvårdssystem.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet
Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
B-körkort
Det är även meriterande med:
Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
Erfarenhet från flera verksamhetsgrenar inom Kriminalvården
Relevant erfarenhet från annan offentlig verksamhet
Erfarenhet av myndighetsutövande företrädesvis inom rättskedjan
Språkkunskaper utöver svenska och engelskaÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Funbo Åby 26 (visa karta
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741 52 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Mitt, Anstalten Åby Kontakt
David Andergard (Seko) 077-2280800 Jobbnummer
10023783