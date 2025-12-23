Chef (kriminalvårdsinspektör) till anstalten Åby
2025-12-23
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Anstalten Åby är en öppen anstalt belägen i naturskön miljö i Gunsta utanför Uppsala.
Anstalten har plats för 60 manliga klienter.
Intagna erbjuds sysselsättning bestående av enklare träindustri, kök, utelag och servicearbete samt studier och programinsatser.
Anstalten har för närvarande 45 anställda som tillsammans arbetar med att trygga samhället och minska återfall i brott.
Läs mer om vår verksamhet:https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/anstalten-aby/#verksamhet
Anstalten Åby tillhör verksamhetsområde Uppsala/Västerås, som idag består av två verksamheter - anstalten Åby och häktet Uppsala. Planering för häktet Ulleråker med 42 häktesplatser och nytt häkte Uppsala med 240 häktesplatser pågår. I Västerås produceras ett nytt häkte om 200 platser, som beräknas stå klart kvartal 4 2028.
Nu söker vi dig som med din kompetens, grundtrygghet och erfarenhet vill bidra till anstalten Åbys utveckling av intagnas sysselsättning tillsammans med dina medarbetare.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter professionalitet, ansvar och gott samarbete. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut.
Grunden i uppdraget som första linjens chef på anstalten är att leda, utveckla och följa upp verksamheten samt utgöra ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för c:a 20 medarbetare. Utöver dessa delar förväntas du även aktivt bidra i utveckling och förvaltning av anstaltens arbete med intagnas sysselsättning.
I ditt uppdrag arbetar du löpande med aktiviteter kopplade till verksamhetens årshjul, vilket innefattar systematiskt arbetsmiljöarbete, verksamhets- och medarbetarutveckling, lönerevision och utveckling av arbetssätt och rutiner. Till din hjälp har du, utöver kompetenta medarbetare, tillgång till stödfunktioner inom HR, lön, bemanningssamordning m.fl.
Du är direkt underställd kriminalvårdschef och ingår i ledningsgruppen. Du förväntas tillsammans med dina kollegor ta ett gemensamt ansvar för din egen samt, vid behov, dina kollegors enheter. Ledningsgruppen utgör en viktig plattform för ditt ledarskap.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som kriminalvårdsinspektör hos oss. https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/traffa-vara-medarbetare/olika-yrken-i-kriminalvarden/kriminalvardsinspektor/Kvalifikationer
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och förmågan att engagera andra. Du är tydlig i din kommunikation och kan anpassa ditt budskap utifrån mottagarens förutsättningar. Du är lugn och professionell även i krävande situationer och har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar. I din yrkesroll har du en analytisk blick, god problemlösningsförmåga och en förmåga att tillsammans med dina medarbetare driva utvecklings- och förändringsarbete inom ett av världens bästa kriminalvårdssystem.
Självklart har du ett starkt samhällsengagemang och du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du har även förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet
* Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
* Erfarenhet av myndighetsutövande
* Relevant erfarenhet från annan offentlig verksamhet
* Dokumenterad ledarskapsutbildning
* God erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive erfarenhet av att planera, följa upp och förbättra arbetsmiljörelaterade frågor.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
