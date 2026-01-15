Chef (kriminalvårdsinspektör) inriktning säkerhet Anstalten Borås, vikariat
2026-01-15
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Borås omfattar anstalten Borås, häktet Borås och häktet Borås Västeråsen. Anstalten Borås har plats för 136 intagna, häktet Borås har plats för 48 intagna fördelade på restriktions och gemensamhetsplatser och häktet Borås Västeråsen har plats för 70 intagna i gemensamhet.
Under 2026 planeras det för att öppna ytterligare 112 platser på vårt nya häkte Häktet Brodal. Vi växer och är idag drygt 300 anställda. Vår största yrkesgrupp är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, produktionsledare m fl.. Anstalten och häktet Borås Västeråsen ligger på Västeråsen i Borås och det är enkelt att ta sig dit med buss. Häktet Borås och häktet Brodal ligger i centrala Borås.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar "Bättre ut".
Som kriminalvårdsinspektör har du både en operativ och strategisk roll, det är viktigt att du snabbt kan skifta mellan olika arbetsuppgifter och ställa om när det behövs. Till denna tjänsten söker vi en chef till ett vikariat för arbetsområdet säkerhet till vårt verksamhetsområde Borås. Det innebär att du leder arbetsgruppen för våra säkerhetshandläggare, underrättelseoperatörer, vakthavande befäl samt kriminalvårdare som arbetar med besök och telefoni. Du leder, utvecklar och följer upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet - ofta i ett högt tempo. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för 11 medarbetare. Du ingår i ledningsgruppen där kriminalvårdschefen samt dina kollegor utgör en viktig plattform för ditt ledarskap. Kriminalvårdsinspektör är en chefsbefattning direkt underställd kriminalvårdschefen.Kvalifikationer
Vi söker sig som har lätt för att fatta snabba beslut och som lätt kan anpassa dig efter förändrade omständigheter. Du ser möjligheter i de förändringar som behöver göras och kan leda dina medarbetare framåt i förändringen. Du kan på egen hand driva ditt uppdrag framåt på ett strukturerat sätt, planera ditt eget arbete, organisera och prioritera. Vi söker därför dig som har lätt för att samarbeta och förmågan att engagera andra. Du är tydlig i din kommunikation och kan anpassa ditt budskap utifrån mottagarens förutsättningar. Du är trygg i dig själv och har god självinsikt, självkännedom och personlig mognad.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet
* Erfarenhet av personalledning
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har:
* Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
* Genomgått kriminalvårdens chefsförsörjningsprogram eller annat chefsutvecklingsprogram
* Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
* Erfarenhet från flera verksamhetsgrenar inom Kriminalvården
* Relevant erfarenhet från annan offentlig verksamhet
* Erfarenhet av myndighetsutövande företrädesvis inom rättskedjan
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299447". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Borås Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Emma Ohlsson 033-78 585 64 Jobbnummer
9685024