Chef (kriminalvårdsinspektör) arbetsdrift/sysselsättning, Beateberg/Asptuna
Kriminalvården, Stockholm Syd / Chefsjobb / Huddinge
2025-09-01
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Verksamhetsområde Stockholm Syd i omfattar anstalten och häktet Beateberg i Trångsund och anstalten Asptuna i Norsborg. Ca 180 medarbetare och elva chefer förvaltar, leder och utvecklar verksamheten som tar emot närmare 320 intagna. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. De intagna är sysselsatta med utbildning, olika behandlingsprogram och produktion. De båda anstalterna nås med tåg, buss eller bil. På båda anstalterna finns personalparkering med ladd-platser för el-bil.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Alla som verkställer ett straff i fängelse ska ha sysselsättning för att främja återanpassningen i samhället. På anstalterna Beateberg och Asptuna finns träverkstad, med försäljning till både interna och externa kunder. På Asptuna bedriver man också yrkesutbildning med inriktning på storkök. Inom ansvarsområdet arbetsdrift ligger också annan strukturerad verksamhet (ASV) såsom självförvaltning, studiegrupper, skapande verksamhet, keramik, växthus, utomhuslag, yoga och arbetsledd träning. Som chef för arbetsdrift och ASV planerar, leder och fördelar du arbetet för produktionsledare och kriminalvårdare med ansvar för ASV, dessa i sin tur leder de intagna. Till ditt stöd har du också en produktionssamordnare. Du bidrar i ledningsgruppens utvecklingsarbete i samarbete med verksamhetens övriga chefer.
Utöver personal- budget- och arbetsmiljöansvar kommer du att:
• Säkerställa effektiva produktionsflöden och kvalitetssäkra produktionen.
• Säkerställa att leveransplaner hålls, planera och prioritera för att möta kundernas förväntningar.
• Ansvara för inköpsprocessen.
• Marknadsföra verksamheten och hålla kontakten med potentiella kunder.
• Tillsammans med arbetslaget kontinuerligt arbeta med utveckling av verksamheten.
• Samordna produktionens säkerhetsarbete i dialog med verksamhetsområdets säkerhetsansvariga.
Vi erbjuder dig en möjlighet att driva en kvalitativ verksamhet med såväl säljande produktion som olika yrkesutbildningar. Du kommer att spela en viktig roll i utvecklingen och utökningen av våra sysselsättningar men minst lika viktigt är ditt samspel med övriga chefer inom anstalten. Sysselsättningen är en integrerad del av helheten där vi tillsammans verkar för våra klienters återanpassning i samhället.
Läs gärna mer om hur det är att vara chef i Kriminalvården här:https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/traffa-vara-medarbetare/olika-yrken-i-kriminalvarden/kriminalvardsinspektor/Kvalifikationer
Vi söker dig som tycker om människor och som vill och kan möta och bemöta både medarbetare och intagna på ett kommunikativt och relationsbyggande sätt. Du är produktionschef men du är också ledare för en pedagogisk verksamhet. Du får extra tillfredsställelse av att se människor lära ett yrke och har tålamodet att låta lärandet få ta tid. Som chef är du strukturerad, tydlig och coachande i ditt ledarskap. När konflikter uppstår möter du dem med stabilitet och trygghet.
Här kommer du att vara med och bygga upp, utveckla och sätta rutiner och arbetssätt med utgångspunkt i Kriminalvårdens övergripande riktlinjer. Du formar ditt arbetslag och kommer ha insyn och påverkan i hur vårt växande verksamhetsområde tar form. Därför är du en person som drivs av din nyfikenhet och ditt engagemang. Du hittar lösningar, vänder på perspektiven och ser vägar framåt. Din samarbetsförmåga är hög liksom din vilja att bygga något tillsammans med dina medarbetare och chefskollegor.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med arbets-livserfarenhet
• Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Det är meriterande med:
• Flerårig erfarenhet av arbete inom Kriminalvården, speciellt produktion eller annan strukturerad sysselsättning (ASV)
• Erfarenhet av arbete som chef inom offentlig sektor
• Erfarenhet av arbete inom social förändring eller inom yrkesutbildning
• Ledande roll inom vinstdrivande eller självfinansierande verksamhet, gärna med socialt fokus
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Intervjuer genomförs i Liljeholmen den 2 oktober.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
