Chef (kriminalvårdsinspektör) administration och HR, Beateberg/Asptuna
2025-09-01
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Verksamhetsområde Stockholm Syd i omfattar anstalten och häktet Beateberg i Trångsund och anstalten Asptuna i Norsborg. Ca 180 medarbetare och elva chefer förvaltar, leder och utvecklar verksamheten som tar emot närmare 320 intagna. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. De intagna är sysselsatta med utbildning, olika behandlingsprogram och produktion. De båda anstalterna nås med tåg, buss eller bil. På båda anstalterna finns personalparkering med ladd-platser för el-bil.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Våra chefer (kriminalvårdsinspektörer) ansvarar för olika funktionsområden och nu söker vi dig som vill ta ansvar dels för anstaltens administrativa- och HR-funktion, dels ta ett verksamhetsområdesövergripande ansvar i funktionen som ställföreträdande anstaltschef.
Som chef för administration/HR har du personalansvar för två personalhandläggare som tillsammans med dig utgör den lokala HR-funktionen, med ansvar för strukturerat arbetsmiljöarbete, rehab, kompetensutveckling och rekrytering. Som chef arbetar du med god arbetsplatskultur, god arbetsmiljö och säkerställer att rutiner och arbetsmetoder är tydliga och välfungerande.
I funktionen som ställföreträdande anstaltschef ingår uppföljning av löpande verksamhet och utvecklingsaktiviteter. Att hålla ihop arbetet med skyddskommitté, MBL och samarbetet med huvudskyddsombud. Liksom att tillsammans med anstaltschefen säkerställa att verksamhetsområdets årshjul för aktiviteter följs samt ersätta anstaltschefen vid frånvaro.
Läs gärna mer om hur det är att vara chef i Kriminalvården här:https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/traffa-vara-medarbetare/olika-yrken-i-kriminalvarden/kriminalvardsinspektor/Kvalifikationer
Vi söker dig som är bra på att samarbeta, är prestigelös och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du är tydlig i din kommunikation och kan anpassa ditt budskap utifrån mottagarens förutsättningar. I din ledarroll har du förmåga att motivera andra och skapa de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du arbetar bra med komplexa frågor och trivs när du får ta initiativ och sätta igång aktiviteter. I krävande situationer är du flexibel i ditt agerande och förblir lugn och professionell.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med arbets-livserfarenhet
• Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Det är meriterande med:
• Flerårig erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
• Erfarenhet från flera verksamhetsgrenar inom Kriminalvården
• Erfarenhet av myndighetsutövande, företrädesvis inom rättskedjan
• Ledarskapsutbildning
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Intervjuer genomförs i Liljeholmen den 2 oktober.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
