Chef Konstruktion till Infranord Components
2025-08-28
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
Vill du vara med och leda produktionen av tekniska komponenter för framtidens
järnvägsinfrastruktur? Är du en trygg och engagerande ledare som motiveras av att skapa
struktur, effektivitet och kvalitet i produktionsflöden? Då kan rollen som Produktionschef
på Infranord Components vara nästa steg i din karriär
Infranord är ledande inom underhåll och anläggning av järnväg på den svenska marknaden och en betydande aktör i Norge. Företaget bygger och underhåller järnväg med expertis, hög säkerhet och fokus på kvalitet. Genom hållbara helhetslösningar utvecklar Infranord morgondagens infrastruktur.
Antal anställda: ca 1 800
Omsättning: ca 5,3 miljarder SEK (2024)
Publicering sdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Som Produktionschef har du det övergripande ansvaret för produktionen vid Infranord Components i Nässjö. Du leder ett team om 26 medarbetare och säkerställer att produktionen genomförs effektivt, med hög kvalitet och enligt satta mål.
Rollen innebär ett brett ansvar som omfattar både produktion och logistik, med fokus på kapacitetsplanering, leveransprecision, arbetsmiljö och ständiga förbättringar. Du blir en central del av Components ledningsgrupp och får en viktig roll i företagets fortsatta utveckling och tillväxtresa.Dina arbetsuppgifter
Leda, planera, fördela och följa upp arbetet inom produktion och logistik
Ansvara för personalutveckling och skapa en engagerande arbetsmiljö
Säkerställa att lagar, föreskrifter och interna rutiner följs
Utveckla arbetssätt för ökad effektivitet, kvalitet och spårbarhet
Driva förbättrings- och utvecklingsarbete inom produktion och logistik
Ansvara för kapacitets- och beläggningsplanering samt leveransprecision
Genomföra inköp kopplade till investeringsprojekt
Budgetansvar för gruppenKvalifikationer
För att lyckas i rollen som Produktionschef söker vi dig som är en lyhörd men tydlig ledare. Du kombinerar förmågan att läsa av människor och situationer med mod att driva förändring när det behövs. Du har tidigare erfarenhet av att utveckla och effektivisera produktion och motiveras av att skapa struktur och resultat tillsammans med ditt team.
Vi söker dig som har:
Lång erfarenhet från produktionsmiljö samt flera års erfarenhet i ledande roll med personalansvar
Akademisk utbildning inom teknik eller motsvarande kompetens genom erfarenhet
Erfarenhet av att driva förbättringsarbete i teknisk eller produktionsnära miljö
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
God IT-vana, inklusive Office och affärssystem (ERP)
B-körkort
Meriterande med erfarenhet från sammansättande industri
Vad Infranord erbjuder
I rollen som Produktionschef får du möjlighet att vara med på en spännande förändringsresa. Du blir en nyckelperson i att modernisera produktionen, införa nya arbetssätt och bidra till att verksamheten växer mot nya marknader.
Hos Infranord blir du en del av en samhällskritisk och framtidsinriktad bransch där du får arbeta med unika tekniska produkter som spelar en viktig roll i moderniseringen av Sveriges järnväg. Infranord erbjuder en stabil arbetsgivare med korta beslutsvägar, stort utrymme för påverkan och en kultur präglad av nytänkande, samarbete och affärsmässighet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och välkomnar därför alla med sin ansökan. Våra medarbetare förväntas vara goda förebilder och bidra till en hållbar arbetsmiljö där alla respekteras för den de är. Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I vår rekryteringsprocess genomför alla nyanställningar alkohol- och drogtester.
En del tjänster hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning kan därför komma att genomföras i enligt med Säkerhetsskyddslagen (2018:585) före beslut om anställning.
Mer information om oss finns på https://www.infranord.se/ Ersättning
