Chef konfigurationscenter sökes till Iver Workplace
Iver Sverige AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-05-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Iver Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sollentuna
, Västerås
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker nu en ledare till vårt konfigurationscenter i Rotebro med erfarenhet av installationer och leverans av IT-utrustning och som vill bidra till bättre IT-lösningar för våra kunder. Är du vår nya kollega?
Din roll på Iver:
I Rotebro har vi Ivers recycling-, logistik- och konfigurationscenter för IT-hårdvara på totalt 1800 m2. Tillsammans med våra partners erbjuder Iver Workplace sammansatta tjänster för en komplett livcykelhantering av klienter och mobila enheter med målsättning att optimera våra kunders ekonomi och minimera utrustningens miljöpåverkan genom effektivt återbruk eller återvinning.
Som chef för vårt konfigurationscenter ansvarar du för hela flödet från inleverans och lagerhållning till färdigkonfigurerade datorer och telefoner redo för leverans. Du driver verksamheten med fokus på effektivitet, kvalitet och lönsamhet. Rollen innebär ett tydligt ansvar för personal, budget, kostnadskontroll samt att leverera mot företagets KPI:er, samtidigt som du säkerställer hög leveransprecision enligt SLA med företagets kunder. Du kombinerar operativ närvaro med ett strategiskt ansvar och fungerar som navet i verksamheten.
Exempel på arbetsuppgifter:
Helhetsansvar för konfigurationscentrets drift (lager + installation)
Ansvara för konfigurationscentrets budget och resultatansvar
Fullständigt personalansvar inklusive utveckling av teamet
Operativt ansvar - delta i konfiguration och säkra kvalitativ leverans i hela ledet
Driva kontinuerligt förbättringsarbete, Standardisera och effektivisera processer
Unikt med denna tjänst?
Genom ditt ledarskap stöttar du ditt team mot framgång som samtidigt leder till en stabil kundleverans. Det är en mångfacetterad roll som ställer höga krav på dig som ledare och ditt ledarskap. Du spelar även en viktig roll i Ivers förmåga att vara framgångsrika inom cirkulär hantering av hårdvara och lagerhållning.
Vad erbjuder vi dig?
På Iver får du möjlighet att arbeta med den senaste tekniken och vara med på en spännande tillväxtresa. Vi är inkluderande och strävar efter ett genuint samarbete mot gemensamma mål. Inom Iver finns stora möjligheter till utveckling och vi finns här för att inspirera dig till att nå dina yrkesmässiga mål. Hos Iver är du också en del av ett ambitiöst och innovativt företag, vilket innebär att förbättra, testa, utvärdera och våga ändra hur vi gör saker är viktiga ingredienser för att vi ska utvecklas. Vi på Iver ger samma löfte till våra kollegor som till våra kunder. Löftet är att alltid vara "beside you", "behind you" och "before you". Vi kallar det för "The Iver way".
Förmåner hos oss:
Kollektivavtal & trygga villkor
Hybridarbete
Friskvårdsbidrag
Terminalglasögon
Tidsbank - 24 h extra ledighet/år
Privat sjukvårdsförsäkring
Tjänstepension (ITP) & flexpension
Vem söker vi?
Vårt ledarskap är tydligt och kräver styrkor i tre dimensioner, People, Business och Technology. Vi söker dig som har erfarenhet av en liknande roll i branschen och har god kännedom av arbetet inom konfiguration och leverans av IT-utrustning. Vi tror även att du har tidigare erfarenhet av ledarskapsrollen och vet hur man bygger starka team samt har erfarenhet av leverans och verksamhetsuppföljning och känner dig trygg i din roll.
Vidare tror vi att du har:
Flera års erfarenhet av lager och konfigurationsverksamhet av IT-utrustning
Erfarenhet av arbetsledning eller samordning, gärna med personalansvar
Erfarenhet av installation av datorer och/eller mobila enheter
Erfarenhet av att arbeta mot SLA:er och uppsatta mål/KPI:er
Erfarenhet av budgetansvar eller kostnadsuppföljning är starkt meriterande
Som ledare är du:
Kommunikativ och trivs i en föränderlig miljö
Har förmågan att coacha, leda och inspirera dina medarbetare och team
Är en kulturbärare och visar vägen framåt
Kvalitetsmedveten, tar ägarskap och hittar proaktiva lösningar
Placeringsort: Den här rollen utgår från vårt lager i Rotebro, Sollentuna och kräver arbete på plats.
Övrig information: Vi har kunder inom alla branscher och sektorer inklusive säkerhetsklassad verksamhet, därför genomför vi bakgrundskontroller i samtliga av våra rekryteringsprocesser. I samtliga ledarskapsprocesser genomför vi personlighet, motivations och färdighetstester som en del av vår rekryteringsprocess. Sök till oss! Urval sker löpande, tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Iver eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald. Sista dag att ansöka är 2026-06-07. Välkommen att kontakta chef Henrik Olsson (henrik.olsson@iver.se
) eller rekryterare Jennie Vilhelmsson (jennie.vilhelmsson@iver.se
) vid frågor eller funderingar kring tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7678551-1983924". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iver Sverige AB
(org.nr 556575-3042), https://karriar.iver.se
Rotebro (visa karta
)
192 72 SOLLENTUNA Arbetsplats
Iver Jobbnummer
9894432