Chef kommunal primärvård och korttidsboende
2026-03-25
Vill du vara med och bidra till att invånarna i Ydre kommun får bästa möjliga livskvalitet oavsett hälsotillstånd och funktionsnivå? Vill du arbeta i en grupp där ingenting är omöjligt och teamkänslan stark? Tror du liksom vi att respekt för individen och samarbete är vägen framåt?
Vi kan då erbjuda dig ett meningsfullt, utmanande och stimulerande arbete som chef för vår kommunala primärvård och korttidsboende. Du kommer mötas av en välkomnande arbetsmiljö, korta beslutsvägar och en kommun där livskvalité står i fokus.
Om arbetet
Som verksamhetschef för kommunala primärvården och chef för vårt korttidsboende kombinerar du operativt och strategiskt chefskap i en socialförvaltning som präglas av korta beslutsvägar, kundorienterat fokus och engagerade medarbetare. I uppdraget kommer du att ha ansvar för verksamhet, ekonomi och personal för båda enheterna. Du är direkt underställd socialchef och ingår i en ledningsgrupp tillsammans med övriga chefer i förvaltningen. I ledningsgruppen förväntas du vara deltagande och drivande i hela förvaltningens utveckling.
Ydre är en relativt liten kommun och således är våra enheter inte heller så stora. Den kommunala primärvården består idag av 12 medarbetare. Korttidsenheten består av 7 medarbetare. Kommunens litenhet skapar utmaningar, men också stora möjligheter för varje medarbetare att utvecklas inom nya områden.
Du bidrar till en lärande kultur genom att aktivt arbeta med enheternas flödesprocesser. Du leder, stödjer och skapar förutsättningar för enheternas medarbetare att genomföra sina uppdrag. Du eftersträvar dialog med samverkanspartners och medarbetare, du arbetar strategiskt med att ta vara på styrkor och möjligheter.
Din kompetens
Vi söker dig med högskoleexamen inom hälso- och sjukvård eller inom annan högskoleutbildning som vi bedömer motsvarande. Du har goda kunskaper i HSL och SOL. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha varit chef eller haft annat ledningsuppdrag sedan tidigare. Du är van att hantera IT-stöd i ditt arbete och du har en god förmåga att kommunicera på svenska såväl i skrift som i tal. Som ledare hos oss vill vi att du har en god samarbetsförmåga, god empatisk förmåga, är relationsskapande och strukturerad samt mål- och resultatorienterad.
För tjänsten krävs att du har B-körkort.
Samarbetsvilja, tålmodighet och en dos humor hjälper oss att utvecklas tillsammans. Varmt välkommen med din ansökan!
Mer information om tjänsten och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är 2026-04-19.
Intervjuer sker löpande, därför är det bra om du skickar in din ansökan så snart som möjligt om du är intresserad.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev via länken.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Vi vill att det ska finnas människor med olika kön, etnisk och kulturell bakgrund och olika åldrar på alla nivåer i organisationen, eftersom det främjar utveckling och förnyelse. Ydre kommun välkomnar därför sökande som bidrar till detta.
Om Ydre
Kommunkontoret ligger i Sveriges minsta centralort Österbymo i storslagna Ydre i södra Östergötland. Här bor cirka 3 700 invånare året runt och sommartid blir vi betydligt fler.
YDRE - Östergötlands hemlighet
I södra Östergötland djupt inne i skogarna, på gränsen till Småland, finns det en liten kommun som heter Ydre. Många vet inte ens om att platsen existerar. Men har man en gång besökt bygden, sett dess trolska natur, lyssnat på tystnaden, doppat tån i Sommens klara vatten, vädrat näsborrarna i den friska luften, smakat på den lokala maten och lärt känna en Ydrebo, då vet man att man har upptäckt något speciellt - en hemlig skatt. Det är därför platsen marknadsförs som genom en viskning, i förtroende, för att just du ska få ta del av skatten. Så lyssna noga, för när du hör ordet livskvalitet viskas i din omgivning då vet du att målet är nära.
