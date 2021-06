Chef (Kock) Clarion Hotel Sea U - Nordic Choice Commercial Services AB - Optikerjobb i Helsingborg

Nordic Choice Commercial Services AB / Optikerjobb / Helsingborg2021-06-28Nu letar vi efter en ambitiös och driven kock till vårat kök!Clarion Hotel Sea U har Helsingborgs bästa läge med första parkett och en magisk utsikt. Tack vare passionerade medarbetare arbetar vi varje dag för att överträffa gästernas förväntningar. Genom att vara personliga och professionella levererar vi alltid service på högsta nivå. Vi ökar livskvaliteten för både medarbetare och gäster. Och vi har modet att tänka nytt. För vi vet att morgondagen bara är en god natts sömn bort.Hotellet öppnade februari 2021 och har 250 hotellrum plus kongresskapacitet för upp till 1200 gäster. Vår restaurang och takbar kommer vara de naturliga platserna att hänga på. Självklart kommer vi vara en del av staden och framförallt, staden ska känna sig som en del av oss. Här kommer vi skapa ett nytt vardagsrum, en plats att vara på, oavsett anledning.Till vårt kök söker vi nu en ambitiös, driven och energisk: "Chef (Kock)".Vågar du anta utmaningen? Vad gör dig till den bästa kandidaten?Chef (C) rapporterar till Sous Chef (SC)I tjänsten ingår:Tillaga maträtter enligt de rutiner och lönsamhetsmål som finns uppsattaGenomgång och förberedelse av arrangemang tillsammans med Sous Chef/ HCDaglig mise en place, a la carte, luncher, brunch/festvåning m.m.Ansvar för att köket med omnejd lämnas rent och fräscht efter avslutat pass.Ansvara för att hålla ordning och reda på lagret.Ta hand om varuleveranser.Tillaga maträtter enligt de rutiner och lönsamhetsmål som finns uppsatta.Ansvarar för att ha läst och förstått arbetsrutinerna i köket på Clarion Hotel Sea U.Väl insatt i menyer och dryckesutbud.Bidrar för att all mat, tillagad, ej tillagad, överbliven mm hanteras på rätt sätt efter skrivna instruktioner.Vara behjälplig och assistera övriga kollegor på andra positioner i köket vid behov.Deltar aktivt på avdelningsmöten.Att behandla våra gäster och kollegor med respekt.Samarbetar med restaurangpersonal, receptionister samt övrig personal för bästa service till gäster.Rapporterar eventuella fel och brister som uppstår på avdelningen till SC.Hålla högsta service- och kompetensnivå och därmed se till att gästerna alltid blir korrekt bemötta.Medverka till ett positivt arbetsklimat inom den egna samt andra avdelningar.Att vara uppdaterad och kunnig i hotellets brand- och säkerhetsrutiner.Följa företagets policies.Ev. andra uppgifter kan tillkomma via närmaste chef.Varaktighet, arbetstid2021-06-28Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-18Nordic Choice Commercial Services AB5835059