Chef inom Fastighetsbildning, Gävle - Lantmäteriet, Fastighetsbildning - Övriga jobb i Gävle

Prenumerera på nya jobb hos Lantmäteriet, Fastighetsbildning

Lantmäteriet, Fastighetsbildning / Övriga jobb / Gävle2021-04-09Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang.Genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning skapar du som medarbetare på Lantmäteriet förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället. Det lägger grunden för ett tryggt fastighetsägande och bidrar till en stabil samhällsekonomi.Fastighetsbildningsstöd är en del av Lantmäteriets verksamhetsområde Fastighetsbildning och har till uppdrag att stödja verksamheten. Det sker genom att undanröja hinder och skapa förutsättningar för verksamheten att klara uppdraget, dvs. uppnå effekterna rätt tid, relevant kostnad, rätt kvalitet och god arbetsmiljö. Uppdraget sker både på kort och lång sikt och utgår från verksamhetens behov. En viktig del är att stödja digitaliseringen av verksamheten.Ärendemottagningen finns i Gävle, är en del av Fastighetsbildningsstöd och har ansvar för diarieföring, behörighetskontroll och ärendehantering för all post som inkommer till Fastighetsbildning. Funktionen har en nyckelroll i verksamheten och består av ett 30-tal medarbetare som idag leds av två chefer. Arbetet inom funktionen är organiserat i tre team med olika ansvarsområden vilket kräver ett mycket gott samarbete mellan ansvarsfulla och kvalitetsmedvetna kollegor.Det pågår ett förändringsarbete av det nuvarande arbetssättet där uppdrag och ansvar hos Ärendemottagningen utökas. Vi söker därför ytterligare en chef till funktionen. Vi ser samtidigt över hur ansvarsfördelningen mellan funktionens chefer ska se ut.2021-04-09Som chef på Lantmäteriet förväntas du driva förändringar genom att skapa förutsättningar för delaktighet och en god dialog. Du förväntas uppnå resultat genom en tydlig arbetsgivarroll i kombination med skapat förtroende och tillit till andra.För att kunna leva upp till de förväntningar som ställs på dig får du som chef på Lantmäteriet ett tydligt uppdrag med befogenheter och delegerat ansvar. Utöver det erbjuder vi dig det stöd du behöver inom områden som till exempel ekonomi, HR och kommunikation.Förutom produktionsplanering som har stort fokus inom verksamheten, består chefsuppdraget bland annat av att coacha team och teamledare i teamorienterat arbetssätt. Det innefattar även att bistå teamen och våra verksamhetsutvecklande arbetsgrupper genom att röja hinder som uppstår i deras dagliga arbete.Du har relevant högskoleutbildning inom exempelvis lantmäteri, juridik, samhällsbyggnad eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vidare har du erfarenhet av arbetsledande befattning.För att klara uppdraget behöver du ha mycket god förmåga att samarbeta med andra människor och relatera till dem på ett smidigt sätt genom att lyssna och kommunicera. Du kan se helhetsperspektiv, tänka strategiskt och anpassa dina handlingar till detta. Vidare har du ett coachande förhållningssätt och är intresserad av att arbeta med och utveckla människor. Du känner dig trygg och prestigelös i att nå mål utan att missa de långsiktiga strategierna även om det uppstår problem på vägen.Det är meriterande med erfarenhet av arbete inom fastighetsbildningsprocessen samt erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning. Det är också meriterande om du har erfarenhet av teamarbete.Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper.ÖVRIGTPå Lantmäteriet arbetar vi med att säkra ägandet av fastigheter och att tillgängliggöra geodata till samhället och vi är myndigheten som tar ledning i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Vi vet att våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att lyckas med vårt uppdrag. Genom att arbeta med jämställdhet och mångfald som självklara delar av verksamheten skapar vi en inkluderande kultur där olikheter är en av våra framgångsfaktorer. I vårt medarbetarskap ingår det att alla medarbetare agerar utifrån vår värdegrund: service, öppenhet och handlingskraft.Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om tjänsten besvaras av de kontaktpersoner som anges i annonsen.Urval sker löpande under ansökningstiden.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträdesdatum enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-07Lantmäteriet, Fastighetsbildning5680211