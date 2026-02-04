Chef inom bygglov till samhällsbyggnadsversamhet
Har du gedigen erfarenhet av bygglov och ledarskap? Vi söker en chef inom bygglov till en etablerad organisation i Bohuslän.
Vi söker nu en interimschef inom bygglov till en samhällsbyggnadsverksamhet i Bohuslän. Uppdraget vänder sig till dig som snabbt kan ta ett helhetsansvar för bygglovsverksamheten och säkerställa kvalitet, struktur och kontinuitet. Rollen erbjuder ett meningsfullt chefsuppdrag med stort ansvar inom myndighetsutövning enligt PBL, möjlighet att leda erfarna medarbetare och bidra till välfungerande processer i samhällsbyggandet.
Ditt anställningserbjudande
Detta interimsuppdrag ger dig en central roll i en verksamhet med tydligt samhällsansvar. Du får möjlighet att kliva in i ett etablerat sammanhang där ditt ledarskap skapar stabilitet och trygghet i en övergångsperiod. Uppdraget präglas av samarbete, förtroende och tydliga mandat, där du får använda din kompetens inom både ledarskap och bygglovsprocesser för att göra verklig skillnad.Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Som chef inom bygglov leder och ansvarar du för verksamheten under en övergångsperiod.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
Leda, stötta och utveckla medarbetare inom bygglov.
Ansvara för myndighetsutövning enligt plan och bygglagen.
Säkerställa rättssäkra beslut och effektiva arbetssätt.
Ha ansvar för ekonomi, personal och verksamhetsplanering.
Samverka med interna och externa intressenter.
Värt att veta
Uppdraget är ett interimsuppdrag med start i god tid före den 22 mars, där du blir antälld av TNG och uthyrd till den aktuella verksamheten. Arbetet sker huvudsakligen på plats i organisationens lokaler i Bohuslän.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av ledarskap och god förståelse för bygglovsverksamhetens myndighetsutövande roll. Du har akademisk utbildning relevant för uppdraget och erfarenhet av ansvar för ekonomi, personal och verksamhet. Du har gedigen kunskap om plan och bygglagen samt erfarenhet av samhällsbyggnadsprocessen. Som person är du trygg, strukturerad och kommunikativ, med förmåga att skapa förtroende i förändring. Du har mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift, samt B körkort.
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
