Chef Hälso- och sjukvårdsstab
Region Jämtland Härjedalen, Hälso- och sjukvård / Sjukvårdschefsjobb / Östersund Visa alla sjukvårdschefsjobb i Östersund
2026-07-01
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Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Tjänsten som stabschef inom Hälso- och sjukvård i Region Jämtland Härjedalen är nyinrättad efter förändringar i organisationen. Rollen och dess ansvarsområden är under utveckling men intentionen är att du utgör ett strategiskt stöd till hälso- och sjukvårdsdirektören i frågor som rör styrning, utveckling och ledning av förvaltningsområdet. Du leder hälso- och sjukvårdsstaben innehållande enheten för läkemedel, enheten för kliniskt träningscentrum samt enheten för ledningsstöd. Roller som funktionsleds kan vara kopplade till hälso- och sjukvårdsdirektören eller stab för hälso- och sjukvård. Planering, uppföljning och styrning bereds i staben och behandlas i hälso- och sjukvårdsledningen.
Du arbetar tillsammans med övriga hälso- och sjukvårdsledningen för att tillhandahålla våra132 000 invånare med hälso-, tand- och sjukvård. Ett av Jämtlands mest utvecklande chefsjobb!
Inom arbetet för utveckling och tillväxt i länet är ett av huvuduppdragen att erbjuda medborgarna en god och nära vård präglad av tillgänglighet och kontinuitet. Vår vision är att vara en region att längta till och växa i.
Är du en lagspelare på avancerad nivå som lockas av att utveckla framtidens hälso- och sjukvård tillsamman med dina medarbetare? Då kan du vara den vi söker!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Stab för hälso- och sjukvård ansvarar, på uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektören, för den strategiska samordningen av kunskapsstyrning, kvalitet och patientsäkerhet. Hälso- och sjukvårdsstaben utvecklar och förvaltar strukturer för funktionsledning av vissa gemensamma funktioner på övergripande operativ och strategisk nivå.
I rollen ingår att planera, analysera samt ta fram kvalificerade beslutsunderlag som stöd i strategiska vägval för hälso- och sjukvårdsdirektören samt ansvara för att omsätta politiska beslut och strategiska inriktningar till konkret utveckling och hållbara resultat i verksamheten.
Rollen innebär omfattande samverkan med verksamhetschefer, divisionschefer, regionledning, politisk ledning och nationella aktörer. Stabschef och medarbetare inom staben för hälso- och sjukvård kan företräda regionens hälso- och sjukvård i regionala och nationella sammanhang och ska bidra till att utveckla och driva omställningen till framtidens hälso- och sjukvård.
Du är direkt underställd hälso- och sjukvårdsdirektören och ingår i hälso- och sjukvårdsledningen tillsammans med divisionschef Kirurgi, divisionschef Medicin, divisionschef Nära vård samt stabsmedarbetare.Kvalifikationer
Du har akademisk utbildning, önskvärt inom hälso- och sjukvård och kännedom om samtliga tillämpliga lagutrymmen inom Hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Tidigare erfarenhet av att själv ha varit chef i klinisk verksamhet, gärna med olika förutsättningar, samt erfarenhet av att leda chefer. Erfarenhet av arbete på ledningsnivå i politiskt styrd organisation är meriterande.
Erfarenhet av att arbeta med lokala och nationella perspektiv inom hälso- och sjukvård med frågor inom personalplanering, kompetensförsörjning och produktions- och kapacitetsstyrning ses också som meriterande. Förståelse för och kunskaper inom hälso- och sjukvård och dess funktionaliteter och komplexitet på systemnivå är viktig för rollen. Även kunskap och praktisk erfarenhet av att arbeta i samverkan med relevanta myndigheterär meriterande.
Vi söker dig som erbjuder ett ledarskap präglat av ansvar, öppenhet och tydlighet. Ditt sätt att leda, kommunicera och vara ett föredöme skapar förtroende. Med ditt engagemang skapar du förutsättningar för goda resultat och ett gott samarbete inom- och utom verksamheten.
Du har god kunskap om organisationens omvärld och ska kunna värdera och fatta strategiskt viktiga beslut, men även jobba på det operativa planet. Du har en förmåga att kommunicera och vara tydlig kring beslut och mötesstruktur.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/202/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Kyrkgatan 12 (visa karta
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831 31 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Hälso- och sjukvård Kontakt
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Anna Granevärn anna.granevarn@regionjh.se 070261 05 59 Jobbnummer
9987549