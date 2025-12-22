Chef hållbar områdesutveckling till MKB Fastighets AB

Vill du leda och utveckla arbetet med hållbara, trygga och jämlika bostadsområden i en av Sveriges största allmännyttor? MKB Fastighets AB söker nu en strategisk och målmedveten Chef hållbar områdesutveckling som vill vara med och omsätta samhällsansvar och hållbarhet i konkret handling - varje dag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträdesdatum kan anpassas efter din nuvarande uppsägningstid.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt då vi löpande gör ett urval för intervjuer.Publiceringsdatum2025-12-22Om tjänsten
Som Chef hållbar områdesutveckling har du ett övergripande ansvar för att analysera, utveckla och samordna förvaltningens arbete inom trygghet, social utveckling och miljömässig hållbarhet. Du säkerställer att satsningarna bedrivs affärsmässigt och bidrar till långsiktigt hållbara, attraktiva och inkluderande bostadsområden.
Rollen är strategisk och samverkansinriktad, med många kontaktytor både internt och externt. Du arbetar nära externa aktörer som till exempel staden, myndigheter och andra fastighetsägare för att driva gemensamma utvecklingsfrågor.
Du ingår i förvaltningsledningen och rapporterar till förvaltningschefen. Tillsammans ansvarar ni för såväl den operativa kärnverksamheten som för utveckling av arbetssätt, organisation och områdesstrategier.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen ansvarar du för att:
• Leda och utveckla arbetet för att nå förvaltningens övergripande mål samhällsansvar, miljömässig- och social utveckling. (Inom miljöfrågorna arbetar du nära bolagets miljöavdelning som har det övergripande strategiska ansvaret.)
• Utveckla och etablera strategiska samarbeten med externa aktörer samt driva tvärfunktionell samverkan internt
• Följa upp, analysera och utvärdera mål, nyckeltal och resultat
• Ha budgetansvar samt personalansvar för fyra medarbetare, varav tre är chefer
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med god strategisk förmåga och starkt engagemang för hållbar samhällsutveckling.
Du har kandidatexamen eller högre från universitet/högskola, gärna inom fastighet, stadsutveckling eller motsvarande. Du har god förståelse för fastighetsekonomi.
Vi ser det som viktigt att du har:
• Gedigen erfarenhet av ledarskap. Har du tidigare lett andra chefer är det en fördel.
• Erfarenhet av att driva utvecklingsfrågor inom förvaltning samt social och/eller miljömässig hållbarhet
• Vana att arbeta datadrivet med analys, uppföljning och utvärdering
• Erfarenhet av att etablera och driva strategiska samarbeten med externa aktörer
Du har förmågan och intresset av att arbeta både internt och externt samt skapa goda och långsiktiga relationer.
För tjänsten krävs att du behärskar svenska i tal och skrift samt att du har goda kunskaper i Officepaketet.
För att vara framgångsrik som Chef hållbar områdesutveckling tror vi att du är:
• Mål- och resultatorienterad, strukturerad och metodisk med hög genomförandeförmåga
• Prestigelös, lyhörd och kommunikativ ledare som skapar engagemang
• Stark samverkansförmåga och skicklighet i att bygga relationer och samsyn
• Förmåga att se helheten och förstå hur olika delar påverkar varandra
Vid den aktuella rekryteringen använder vi oss av arbetspsykologisk testning för kandidater utvalda till intervju. Vi genomför bakgrundskontroll samt drog- och alkoholtester på slutkandidaten i denna rekrytering.
Om verksamheten
MKB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med 390 anställda och ägs av Malmö stad. Med närmare 27 000 lägenheter och 1 000 kommersiella lokaler är vi det största fastighetsbolaget i Malmö med ett värde på runt 49 miljarder kronor. Vi har en tredjedel av hyresmarknaden i staden och runt 65 000 Malmöbor bor i en MKB-lägenhet.
Vår vision är "Hem för var och en".?Vi arbetar utifrån fem strategier för att nå dit:?Samhällsansvar, Miljömässig hållbarhet, Attraktiv hyresvärd, Nyproduktion till rimlig hyra samt effektiv och engagerad organisation. Varje strategi har dels kortsiktiga mål för varje år, dels långsiktiga mål för 2030.
Vi lägger stor vikt vid att skapa både affärsnytta och samhällsnytta och har tre kärnvärden: modiga, enkla, tillsammans som ligger till grund för vårt arbete i?vardagen.
Vi arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och är stolta över att vara det första HBTQ-certifierade fastighetsbolaget, numera HBTQI.
Läs mer på https://www.mkbfastighet.se/ Ersättning
