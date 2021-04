Chef Förssörjningssektion - Försvarsmakten - Inköpar- och marknadsjobb i Enköping

Försvarsmakten / Inköpar- och marknadsjobb / Enköping2021-04-11TVK Ledsyst söker Sektionschef FörsörjningssektionenTeknik och vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVKLedsyst) tillhör Ledningsregementet och funktionsleds av Försvarsmaktens Högkvarter.Enheten omfattar 149 befattningar och huvuddelen är lokaliserad i Enköping.TVK Ledsyst ansvarar för den övergripande förvaltningen av Försvarsmaktens (FM) lednings- och strömförsörjningssystem.TVK Ledsyst verksamhetsidé är att:Proaktivt samordna drift, förvaltning och underhåll till beslutad tillgänglighet, kvalitet och kostnad.Leverera efterfrågat ledningsstöd för Totalförsvarets behov.Utveckla och leverera tjänsteproducerande ledningsstödsystem för FM centrala funktioner.För att kunna leverera efterfrågat ledningsstöd behövs bland annat radioapparater, datorer och elverk vid Försvarsmaktens förband. Fördelningen och tilldelningen av den materielen leds av TVK Ledsyst.Vill du ansvara för att fördela materielen?Vi söker nu en sektionschef till Försörjningssektionen som består av fem materielplanerare och ingår i Förvaltningsavdelningen.2021-04-11Leder och fördelar arbetet inom sektionen.Genomför förnödenhetsstyrning av materiel.Bereder beslut om förnödenhetsavgångar.Ger stöd inom TVK och även andra organisationsenheter, förband samt Försvarets materielverk.Medverkar i arbetsgrupper som bereder och beslutar om behovssättning för förband samt vilken försvarsgren som ska vara ägarföreträdare för materiel.Rapporterar om hur väl uppfyllda förbanden är med materiel.Genomför krigsplacering av materiel.Genomför behov- tillgång- och deltaanalyser av materiel.Har personalansvar för sektionens medarbetare.Utför delegerade uppgifter inom arbetsmiljö.Deltar med avdelningschef i planeringen inom personal- och arbetsmiljöområdet.Erfarenhet av arbetsledning och personalansvar.Flerårig kunskap och erfarenhet av logistik inom FM eller av arbetsgivaren bedömd likvärdig inhämtad kompetens.Meriterande:Flerårig kunskap och erfarenhet av lednings- och sambandssystem samt strömförsörjningssystem.Flerårig kunskap och erfarenhet av logistik inom FM, främst förnödenhetsförsörjning.Kunskap samt erfarenhet att arbeta i FM stödsystem LIFT-C, PRIO, IOR och DITO.God kännedom om FM materiel.God förmåga att leda och fördela arbete.God förmåga till självständigt arbete.God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.Mycket god samarbetsförmåga.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig informationTjänsten är en tillsvidareanställning och omfattar heltid. FM tillämpar 6 månaders inledande provanställning.Placeringsort Enköping, resor i tjänsten förekommer regelbundet och då främst till Stockholm.Beräknat tillträde är 2021-08-09. Lön efter överenskommelse.Försvarsmakten eftersträvar en personalsammansättning som speglar mångfalden i samhället och arbetar aktivt för mångfald och jämställdhet.Upplysningar om befattningen lämnas av avdelningschef Peter Turesson 070-695 52 16 eller nuvarande sektionschef Mats Sjöström 070-869 71 45 (tom 2021-05-20).Fackliga representanter:o ORF/O, OF Enköping - Magnus Johanssono SACO-F - Eva-Mi Einvallo SEKO-F - Lars Lindello OFR/S - Inge BäcklinSamtliga fackliga representanter nås via växeln 0171-15 70 00.Välkommen med Din ansökan senast 2021-04-30.Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.-------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidAnställningsdatum beräknat 2021-08-09 Heltid 100%Individuell lön enl överenskommelse3h fysisk träning per veckaSista dag att ansöka är 2021-04-30Försvarsmakten5683738