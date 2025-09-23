Chef För Verksamhetsområdet Produktionsteknik- Sbmi
2025-09-23
Vi på SBMI - Sveriges Bergmaterialindustri är branschorganisationen som samlar landets producenter av bergmaterial, konsulter och leverantörer. Tillsammans driver vi frågor som rör innovation, säkerhet och hållbarhet i den industri som levererar de råvaror som bokstavligen bygger Sverige.
Nu söker vi en Chef för verksamhetsområdet produktionsteknik. I rollen får du en strategisk och position där du driver projekt som stärker branschens säkerhet, effektivitet och klimatomställning. Du blir en nyckelperson i samarbetet mellan medlemsföretag, myndigheter och forskningsaktörer - och bidrar till att forma framtidens hållbara byggande.
Du utgår från vårt ljusa och välkomnande kontor i Näringslivets hus, centralt beläget på Östermalm. Välkommen med din ansökan till Isaksson Rekrytering!
Ditt uppdrag
Som Chef för verksamhetsområdet produktionsteknik får du en central roll i att utveckla en bransch som bokstavligen bygger samhället. Du stöttar våra medlemsföretag i att ta fram smartare, säkrare och mer hållbara lösningar - och blir en viktig länk mellan företagsledare, tekniska experter och beslutsfattare. Du driver branschens framtidsfrågor inom innovation, elektrifiering, maskinsäkerhet och klimatomställning. Rollen kombinerar strategi och praktik, och du får stort eget ansvar i en liten men inflytelserik organisation. För att du ska komma snabbt in i arbetet erbjuder vi en gedigen introduktion och branschspecifik utbildning. Tjänsten utgår från vårt kontor i Näringslivets hus och resor med övernattning förekommer.
Dina arbetsuppgifter:Driva utvecklingsprojekt inom produktionsteknik, hållbarhet och säkerhet tillsammans med medlemsföretag.
Ge vägledning till branschen om hur processer kan effektiviseras och uppfylla krav.
Leda gemensamma initiativ inom elektrifiering, fossilfri produktion och klimatomställning
Samordna samarbeten mellan medlemsföretag, myndigheter, forskningsinstitut och leverantörer.
Hålla branschen uppdaterad om nya teknologier, regelverk och standarder.
Initiera och leda forsknings- och utvecklingsprojekt som stärker konkurrenskraften.
Representera SBMI i branschfora och bidra till kunskapsutbyte
Vem söker vi?
Vi söker dig som trivs i en rådgivande roll där du får hjälpa medlemsföretag att hitta tekniska lösningar och utveckla sina verksamheter. Du är analytisk och strategisk, med förmåga att omsätta komplexa tekniska frågor till konkreta förbättringsåtgärder. För att lyckas i rollen behöver du vara en skicklig kommunikatör som kan samarbeta med både tekniska specialister och beslutsfattare. Du har ett stort intresse för branschens utveckling och drivs av att skapa långsiktigt hållbara och innovativa lösningar.
För att passa i rollen söker vi dig som har:
Flerårig erfarenhet av projektledning, gärna ledande befattning inom anläggning, bergmaterialindustrin, maskintillverkare eller annat område som bedöms relevant för vår bransch
Relevant högskole- eller universitetsutbildning inom exempelvis väg & vatten, maskinteknik, produktionsteknik, hållbarhet eller liknande område
Erfarenhet av att arbeta med myndighetskrav, lagstiftning och branschspecifika regelverk
Förmåga att förklara tekniska frågor på ett pedagogiskt sätt
Vana vid att arbeta med olika intressenter, exempelvis företag, forskningsinstitut och myndigheter
Vad vi erbjuder
Hos SBMI får du en unik möjlighet att påverka en hel industri och arbeta i en roll där ditt tekniska kunnande och din samverkansförmåga gör verklig skillnad. Vi erbjuder:Nära samarbete med medlemsföretag - En dynamisk arbetsmiljö där du jobbar direkt med företag och experter inom industrin
Flexibilitet och frihet - En självständig roll med stort eget ansvar och möjlighet att forma arbetet utifrån din kompetens och erfarenhet
Påverkan och utveckling - En central roll där du bidrar till branschens framtid och påverkar viktiga beslut
Ett starkt nätverk - Tillgång till branschens viktigaste aktörer och nära samverkan med Svenskt Näringsliv, myndigheter och forskningsinstitut
Långsiktig utveckling - Möjlighet att fördjupa din expertis inom teknik, hållbarhet och innovation genom strategiskt arbete och projektledning
Kontaktuppgifter och ansökan
I den här rekryteringen samarbetar vi med Isaksson Rekrytering & Bemanning AB. Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta:Josefin Chapovalova på 076-000 11 97 eller via e-post: josefin@isakssonrekrytering.se
Vi ser fram emot din ansökan via Isakssons hemsida: Här finns möjligheterna. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Intervjuer sker löpande, och vi tillämpar referenstagning och bakgrundskontroll inför en anställning.
