Chef för Ung fritid och Idrottsdriftenheten
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2026-07-21
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Som enhetschef för ung fritid och idrottsdriftsenheten kommer du att vara chef för ett arbetslag med vaktmästare och ett arbetslag med fritidsledare och fältkuratorer. Ung fritid består idag av två fritidsgårdar, Kvisten och Kumlaby, som är öppna måndag till lördag varje vecka och utöver våra fritidsgårdar jobbar personalen med andra aktiviteter kopplat till ungdomar, som tex lovaktiviteter, idrottsaktiviteter, utflykter med mera. De två fältkuratorerna på ung fritid jobbar uppsökande mot ungdomar både ute i samhället och på kommunens skolor och fritidsgårdar.
Vaktmästarna ansvarar för skötsel och drift av vår ishall, konstgräsplan, bowlinghall, Sörby sportcenter, Kumlahallen och Fritidsbanken. Som enhetschef blir du en del av en relativt ny enhet, som bildades under hösten 2025.
Kumla kommun har en ledarplattform som tydliggör vårt erbjudande kopplat till behov, förväntningar och krav på chefer/ledare på olika nivåer och i olika faser av anställningen. Som ny chef i Kumla deltar du under det första året i introduktion samt flertalet utbildningar kopplat till uppdraget som chef. Som chef deltar du också tillsammans med dina 90 chefskollegor på chefsfrukost och ledarforum ett antal gånger per år. För alla chefer finns tre ledord som är attraktivitet, tillväxt och digitalisering.
Du har tillgång till administrativt stöd och stödfunktioner som förvaltningsekonom och förvaltningens HR-generalist samt kommunikatör.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Du leder och fördelar arbetet på enheten och har arbetsmiljöansvar för 16 medarbetare. Arbetet innebär även samarbete inom avdelning, förvaltningen, över förvaltningsgränserna och med externa aktörer.
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med stor frihet att påverka och utveckla din verksamhet ifrån de mål och den budget som enheten har. Du kommer ha tät kontakt med både invånare och föreningsliv och du erbjuds ett väldigt varierande arbete där du kommer i kontakt med många olika människor och där service alltid är i fokus. Du kommer även jobba tillsammans med övriga kollegor på fritidsavdelningen och vara en av två enhetschefer på avdelningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta som chef och vana i att leda andra. Du har en personlig mognad och är lugn, stabil och trygg i din ledarroll. Genom att vara lyhörd och inkluderande skapar du engagemang och delaktighet hos dina medarbetare. Du leder andra genom tydlig kommunikation och att visa tillit till dina medarbetares förmågor. Du främjar ett öppet och tillåtande klimat på arbetsplatsen du leder. Du bemöter utmaningar med ett positivt förhållningsätt och ser lösningar i stället för problem.
Det är önskvärt att du som söker har en högskoleutbildning eller annan utbildning som bedöms vara relevant för tjänsten. Vi ser gärna att du har erfarenhet av en personalintensiv verksamhet och det är extra meriterat om denna erfarenhet kommer från arbete inom idrott- och föreningsliv eller ungdomsverksamhet.
Kunskaper om arbetsrätt, budget och ekonomi är meriterande. Det är önskvärt om du har erfarenhet av systemen Personec, Adato, Stella, ERP och W3D3.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Innan anställning ska du visa giltig identitetshandling och i de fall som befattningen kräver det ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 600 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KOF 6/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla Kommun
(org.nr 212000-1975)
Torget 1 (visa karta
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692 80 KUMLA Arbetsplats
Kultur- och fritidsförvaltningen, Kumla kommun Kontakt
Fritidschef
Tim Greneby tim.greneby@kumla.se +4619588681 Jobbnummer
10008237