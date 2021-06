Chef för planering och bemanning - Kils kommun, Ledningsstab - Ekonomichefsjobb i Kil

Kils kommun, Ledningsstab / Ekonomichefsjobb / Kil2021-06-30Vad roligt att du är intresserad av jobb i Kils kommun. Vi är ungefär 1 000 anställda som arbetar för att ungefär 12 000 invånare ska få en bra service. För oss är det viktigt att du ser varje människa som en individ och att du tillsammans med dina kollegor strävar efter att skapa en välkomnande miljö där alla har möjligheten att trivas och utvecklas. Du nöjer dig inte med att bara vara bra. Du vill bli ännu bättre och ser till att omvärldsbevaka och göra de förändringar som krävs för att vi ska möta framtiden på ett bra sätt. Det är precis det som vår vision, Kil - på rätt spår, handlar om. Vi strävar efter att befinna oss på rätt spår men måste alltid vara beredda att pröva nya vägar för att nå dit. Välkommen med din ansökan!Ledningsstaben stödjer hela kommunkoncernen och har en samordnande roll inom funktionerna ekonomi och styrning, HR, kommunikation, utvecklingsstöd och ärendehantering och utredning.2021-06-30Kils kommun vill genom bättre planering och bemanning lösa frånvaro med fler fast anställda istället för med vikarier och tillsätter därför funktionen Planering och bemanning från och med hösten 2021.Funktionen kommer att bemannas med chef, logistiker, schemasupport, bemanningssupport och ha stöd av HR, controller och systemförvaltning från ordinarie verksamhet. Vi söker nu en chef för denna funktion.Planerings- och bemanningsorganisationen får som uppdrag att förbereda, planera och successivt påbörja sitt arbete sektor för sektor för att den 1 januari 2022 vara igång med hela organisationen.Funktionens uppdragHantera verksamheternas totala behov av planering och bemanning, även för verksamheter som har bemanning 7 dagar i veckan 24 timmar om dygnet.Hantera all över- och underkapacitet i produktionen inom förvaltningen och att överblicka, utveckla och samordna produktionsplanering och bemanningsprocessen.Driva en resurspool med tillsvidareanställda resursmedarbetare med hög kompetens inomspecialområden, samt anställa och organisera timvikarier löpande utifrån verksamhetens behov.Ansvara för att gemensamma riktlinjer i planerings- bemannings- och schemaprocessen följs, samt att rekrytera och anställa rätt kompetens till en central bemanningspoolDu ska ha eftergymnasial utbildning och erfarenhet från ledarskap och förändringsarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet från kommunal verksamhet. Vi ser gärna att du har kunskap om förändringsarbete, arbetsrätt och andra lagar, ekonomi, schema- och planeringssystem.Du har ett tydligt intresse för affärsmässighet, produktions- och bemanningsstrategier och är självgående. Du tar ansvar för dina uppgifter och strukturerar själv ditt arbete och driver gärna processer.Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändring. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande.Du vill och har förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.Ditt ledarskap bygger på tydlig kommunikation och du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du påminner och följer upp.Din ekonomiska medvetenhet bidrar till att du förstår och tillämpar affärsmässiga principer vid bemanning. Du ser till att kunden är i fokus och ser till att verksamheten är effektiv när det gäller kvalitet och ekonomi.Du arbetar bra med komplexa frågor och förstår vikten av att du och dina medarbetare behöver analysera och bryta ner problem för att lösa komplicerade problem.Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor som kan omsättas i praktik och leder till resultat.Du har god förmåga att formulera dig i tal och skrift.Urval sker löpande och intervjuer kommer att genomföras onsdagen den 1 september i Kil.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Kils kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat). Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi har redan gjort våra medieval för denna rekrytering och undanber oss ytterligare kontakter angående försäljning av annonsplatser eller diskussioner om samarbeten.Varaktighet, arbetstid100. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-15Kils kommun, Ledningsstab5837631