Chef för internationella insatser med fokus på Ukraina
Myndigheten för civilt försvar / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
2026-02-18
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten för civilt försvar i Karlstad
, Solna
, Stockholm
, Lund
, Kramfors
eller i hela Sverige
Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vill du göra andra redo?
Vill du bidra till att stärka Ukrainas motståndskraft i en komplex säkerhetspolitisk omvärld? Vill du bidra till lärande från internationellt samarbete till det civila försvaret i Sverige? Har du erfarenhet av ledarskap i internationella sammanhang och vill arbeta strategiskt med internationella insatser tillsammans med andra? Då kan du vara vår nästa chef.
Vi söker nu en sektionschef som vill bidra till att stärka Ukrainas motståndskraft och utveckla myndighetens internationella insatser. Som sektionschef leder du en nyetablerad sektion med cirka 20 medarbetare i Karlstad, Stockholm samt utlandsplacerad personal i Ukraina.
Myndigheten arbetar aktivt för att integrera tvärgående perspektiv i all vår verksamhet, inklusive jämställdhet, likabehandling, tillgänglighet, hållbar utveckling och konfliktkänsligt arbetssätt. Vi söker dig som har vilja och förmåga att omsätta dessa perspektiv i praktiken och bidra till att vårt arbete präglas av inkludering, transparens och ett helhetsperspektiv.
Ledarskapet hos oss utgår från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med det innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som chef hos oss ansvarar du för verksamhet, personal och budget. Du ingår i enhetens ledningsgrupp och bidrar till verksamhetsutveckling för såväl enheten som hela avdelningen. Du kommer tillsammans med övriga sektionschefer vara aktiv i det fortsatta förändringsarbetet och förväntas bidra till avdelningens gemensamma målsättningar om att ytterligare stärka vår förmåga till operativ ledning och genomförande i hela hotskalan.
Som chef ansvarar du för att driva sektionens frågor på en strategisk och operativ nivå tillsammans med dina medarbetare Du ska leda och styra med enhetens, avdelningens och myndighetens mål och förhållningssätt som utgångspunkt. I din roll ingår samverkan både internt inom Myndigheten för civilt försvar och externt gentemot andra myndigheter och organisationer.
I ditt ansvar ingår att planera och prioritera för en effektiv verksamhet med hög kvalitet och skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö där medarbetare trivs och utvecklas. I din roll som chef är det av stor vikt att kunna etablera, utveckla och upprätthålla partnerskap, samt främja samverkan både internt inom myndigheten och externt gentemot en mängd både nationella och internationella aktörer. I rollen ingår också att arbeta strategiskt med externfinansiering.
Tidsramarna för det operativa arbetet kan emellanåt vara korta och du förväntas kunna fatta beslut under tidspress, baserat på begränsad information. Beredskapstjänstgöring ingår i anställningen.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
Relevant akademisk utbildning.
Erfarenhet av chefsrollen där du tillämpat ett tillitsbaserat ledarskap och har dokumenterad god ledarskapsförmåga.
Erfarenhet av en ledande roll i internationell kontext.
Erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete och internationell myndighetssamverkan.
Erfarenhet av strategiskt arbete med externfinansiering.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Erfarenhet av att leda i förändring.
Erfarenhet av att leda verksamhet i utmanande säkerhetskontexter.
Erfarenhet av beslutsfattande under tidspress med begränsat underlag.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av statligt arbete och regelbunden samverkan med Regeringskansliet.
Erfarenhet av att leda verksamhet som tar emot särskilda regeringsuppdrag.
Tidigare erfarenhet och kompetens inom myndigheten för civilt försvars uppdrag och mandat.
Erfarenhet av att arbeta i operativt inriktad verksamhet.
Dokumenterad kunskap och erfarenhet av att arbeta mot Ukraina.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.
Läs mer om våra förhållningssätt
För att lyckas i rollen har du förmåga att vara en trygg och stabil ledare med god självinsikt. Du kan skilja på det personliga och professionella, anpassar ditt förhållningssätt efter situationen och skapar engagemang och delaktighet. Du motiverar och ger befogenheter för att nå gemensamma mål, samordnar grupper och fungerar som en naturlig referenspunkt. Vidare arbetar du strukturerat genom att planera, organisera och prioritera uppgifter på ett effektivt sätt, sätter tydliga mål och säkerställer att tidsramar hålls.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning och med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer, inte minst till Ukraina.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade.
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Caroline Källner. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nytting (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
