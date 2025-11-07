Chef för HR, Kommunikation och Administration - Jönköpings Församling
2025-11-07
Vill du vara med och leda, utveckla och stärka stödet till vår verksamhet inom Svenska kyrkan? Vi söker nu en Chef för HR, Kommunikation och Administration - en viktig roll med ansvar för att leda och samordna områdena HR, kommunikation och administration i Jönköpings församling, där du även får möjlighet att arbeta operativt med HR-frågor.
Nyfiken? Läs mer nedan.
Om rollen
I rollen får du ett övergripande ansvar för att planera och leda vårt verksamhetsstöd inom HR, kommunikation och administration. Du blir en del av församlingens ledning och arbetar nära kyrkoherde, ledningskoordinator och övriga chefer för att säkerställa att stödfunktionerna bidrar till helhet, kvalitet och utveckling i hela organisationen.
Rollen är både strategisk och operativ. Du arbetar långsiktigt med att skapa effektiva processer, samtidigt som du själv är operativ inom HR-området - med chefsstöd, rekrytering, arbetsmiljö, kompetensförsörjning och förhandlingar. Du leder en avdelning med medarbetare som arbetar inom HR-administration, kommunikation och administration.
Vidare kommer du att ansvara för rutiner, arbetssätt och stödstrukturer som stärker hela organisationen. Du får en viktig roll i att samordna arbetsgruppen och skapa ett verksamhetsstöd som präglas av kvalitet, samverkan och engagemang.Publiceringsdatum2025-11-07Profil
Vi söker dig som vill vara med och bygga upp och forma denna nya roll. Du har relevant akademisk utbildning inom HR och några års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete, kanske i ledande befattning. Erfarenhet av att leda team eller projekt är viktigt, liksom goda IT-kunskaper. Det är meriterande om du har erfarenhet från ideell eller offentlig sektor. Att vara chef hos oss innebär att du leder både människor och uppdrag i en organisation som bygger på Svenska kyrkans värderingar, tillit och samhällsengagemang.
Som ledare är du kommunikativ, strukturerad och engagerad. Du har ett coachande förhållningssätt som bygger på tillit, tydlighet och ansvar, och du trivs i en roll där du får kombinera strategiskt arbete med praktiskt genomförande. Din förmåga att skapa engagemang och bygga relationer gör att du lyckas väl i ett uppdrag där samarbete och helhetssyn är avgörande.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att bidra till en meningsfull verksamhet där människors tro, engagemang och vardag möts. Du blir en del av ett engagerat ledningsteam där samarbete och utveckling står i centrum. Vi erbjuder en arbetsplats med högt förtroende, stor variation och goda möjligheter att påverka.
Om Jönköpings församling
Jönköpings församling är en del av Svenska kyrkan och en självklar del av stadens liv och puls. Församlingen omfattar centrala Jönköping med omnejd och består av tio kyrkor samt flera mötesplatser där människor i alla åldrar får möjlighet att växa i tro, gemenskap och engagemang. Tillsammans med församlingsverksamheten är begravningsverksamheten och våra tre förskolor våra stora verksamhetsområden.
Här möts tradition och förnyelse - vi vill vara en kyrka mitt i staden, nära människors vardag. Vi arbetar tillsammans för att bygga en öppen och välkomnande kyrka, där diakoni, musik, gudstjänstliv, undervisning och socialt engagemang går hand i hand. Tillsammans är vi omkring 160 medarbetare som dagligen bidrar till att skapa mening och sammanhang i människors liv.
Som arbetsgivare strävar vi efter att vara "den goda arbetsplatsen" - en plats där medarbetare trivs, utvecklas och känner stolthet över sitt uppdrag. Vårt ledarskap bygger på tillit, samverkan och en gemensam vilja att utvecklas i takt med samhället och kyrkans uppdrag. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/335". Omfattning
Kontakt
Linnea Broman 0708446185
