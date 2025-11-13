Chef för frivårdens kriminalvårdare, Frivården Stockholms stad
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Frivården Stockholm stad omfattar Stockholms och Ekerö kommuner. Här arbetar ca 200 medarbetare och tio chefer med klienter som är villkorligt frigivna, dömda till skyddstillsyn, samhällstjänst, ungdomsövervakning eller som övervakas med hjälp av elektronisk fotboja. Vi gör även personutredningar och bedriver olika behandlingsprogram. Vi finns på Tegeluddsvägen 31 i nyinrättade kontorslokaler, nära till tunnelbana och bussar, med tillgång till gym, takterass och goda parkeringsmöjligheter för både bil och cykel.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill ansvara för vår kontrollgrupp, ett knappt 20-tal kriminalvårdare och en samordnare. Frivårdens kriminalvårdare bemannar receptionen och sköter kontrollen för säker inpassering. De följer även upp klienter som står under elektronisk övervakning där både hem- och arbetsplatsbesök ingår. Det innebär att kriminalvårdarna delar sin tid mellan att arbeta i receptionen på kontoret och att med bil, tillsammans med kollega, besöka klienter.
Som chef för kontrollgruppen har du både en operativ och strategisk roll och det är viktigt att du snabbt kan skifta mellan olika arbetsuppgifter och ställa om när det behövs. Tjänsten är verksamhetsnära och innebär bland annat att fatta beslut kring våra klienter, hantera bemannings- och schemafrågor och vara med och stötta dina medarbetare i vårt komplexa uppdrag.. Du leder, utvecklar och följer upp verksamheten och har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du ingår i ledningsgruppen där frivårdsvårdschef, dina chefskollegor och stödfunktioner inom personal och resultatuppföljning utgör en viktig plattform för ditt ledarskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som är bra på att samarbeta, är prestigelös och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du är tydlig i din kommunikation och kan anpassa ditt budskap utifrån mottagarens förutsättningar. I din ledarroll har du förmåga att motivera andra och skapa de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du arbetar bra med komplexa frågor och trivs när du får ta initiativ och sätta igång aktiviteter. I krävande situationer är du flexibel i ditt agerande och förblir lugn och professionell.
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet
* Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
* God svenska i tal och skrift
Det är meriterande med:
* Erfarenhet av att vara chef för kriminalvårdare
* Erfarenhet av chefsroll inom arbete med frihetsberövade hos annan arbetsgivare än Kriminalvården
* Kunskap/erfarenhet inom bemannings-/schemaläggningsfrågor
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att genomföras i Liljeholmen den 18 december.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
