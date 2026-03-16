Chef för fastighetsdrift till Alvesta Verksamhetsfastigheter AB
2026-03-16
Alvesta kommun med ca 20 000 invånare - södra Sveriges mittpunkt - Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
• Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
• Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar
I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är "Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på "Delaktighet, Engagemang och Tillit". Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?
Vi erbjuder dig
Som medarbetare i Alvesta kommun får du 25-32 semesterdagar, förmånliga pensionsavsättningar och föräldrapenningtillägg. Du har även rätt till friskvårdsbidrag, subventionerad träning, förmånscykel, 365-dagars kollektivtrafikbiljett, kollektivavtalade försäkringar, bidrag för fritidsstudier samt fritt kaffe, te och frukt på arbetsplatsen.
AllboHus Fastighets AB är ett kommunalägt fastighetsbolag som äger och förvaltar bostäder och lokaler på flera orter i Alvesta kommun. I AllboHus bestånd finns ca 1850 lägenheter och 118 000 kvm lokaler. Inom AllboHus jobbar ca 110 medarbetare inom olika yrkesgrupper som varje dag arbetar för att tillsammans skapa hem för Alvestas invånare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog och detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på delaktighet, engagemang och tillit.
Den 30 april 2026 delas AllboHus Fastighets AB upp i två nya bolag som heter Alvesta Verksamhetsfastigheter AB och Allbohus Bostad AB.
* Alvesta Verksamhetsfastigheter AB ska äga, förvalta och utveckla verksamhetslokaler för kommunens behov.
* Allbohus Bostad AB ska ansvara för bostäder i allmännyttigt syfte och kommersiella lokaler.
Som chef Avdelningen för fastighetsdrift har du det övergripande ansvaret för en avdelning med 27 medarbetare inkl. arbetsledare för fastighetsreparation, utemiljö och byggservice. Du ansvarar för verksamhet, ekonomi och personal både i det operativa och det strategiska arbetet.
Ansvaret innebär produktionsplanering som möter fastighetens behov utifrån ett kundperspektiv. Verksamheten inom avdelningen är uppdragsstyrd med två kundgrupper i form av boende och verksamheter. Därmed blir du en viktig ledare i vår driftorganisation, där du säkerställer att vår fastighetsförvaltning håller hög kvalitet och att våra medarbetare har rätt förutsättningar för att lyckas.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
* Driva produktionen genom att leda, coacha och utveckla medarbetare inom fastighetsreparation, utemiljö och hantverk
* Driva ett närvarande och tillitsbaserat ledarskap som bygger på delaktighet och engagemang
* Ansvara för budget, ekonomisk planering, uppföljning och resursprioritering
* Produktionsplanering för att säkerställa hög kvalitet i drift, underhåll och service
* Utveckla, förbättra och effektivisera arbetssätt, rutiner och processer
* Samarbeta med kommunens lokalstrateg, leverantörer och hyresgäster
* Bidra till strategisk planering och hållbar utveckling av fastighetsbeståndet
* Bidra till kommunens lokalförsörjningsprocess
* Bidra i beredskaps- och krisorganisationen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg, tydlig och kommunikativ ledare som trivs med att arbeta nära dina medarbetare. Du har förmåga att skapa ett klimat där delaktighet, engagemang och tillit präglar vardagen, samtidigt som du driver verksamheten framåt med struktur och kvalitet.
Vi ser gärna att du har:
* Fastighetsteknisk utbildning eller annan relevant utbildning
* Erfarenhet av att leda personal inom fastighetsdrift, teknisk förvaltning eller liknande
* God kunskap om fastighetsdrift- och underhållsfrågor
* Erfarenhet av budgetarbete och ekonomisk uppföljning
* Förmåga att driva utveckling och förändring
* Ett lösningsorienterat och beslutsstarkt arbetssätt
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
* En ansvarsfull och varierad roll i en stabil organisation
* Möjlighet att påverka och utveckla fastighetsdriften i hela kommunen
* En arbetsplats som bygger på samarbete, öppen dialog och en tydlig värdegrund
* Engagerade kollegor och korta beslutsvägar
I samband med rekryteringen kan säkerhetsprövning och registerkontroll komma att genomföras enligt gällande rutiner och lagstiftning.
Vi undanber oss alla annonsförsäljare och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312958/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alvesta kommun
(org.nr 212000-0639) Arbetsplats
AllboHus Fastighets AB Kontakt
VD
Krister Jönsson krister.jonsson@allbohus.se 0472-15050 Jobbnummer
9800800