Region Västerbotten, RV / Sjukvårdschefsjobb / Skellefteå2021-04-14Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.Fastighet är en del i Region Västerbottens serviceverksamhet vars huvuduppgift är att erbjuda och utveckla värdeskapande servicetjänster med fokus på ständiga förbättringar för ökad kundnytta. Här skapas förutsättningar för vården att fokusera på sina arbetsuppgifter och vi är en viktig kugge i vårdflödet. Fastighet har ansvarar för Region Västerbottens lokalförsörjning innefattande såväl strategi som genomförande av drift och underhåll samt om- och nybyggnation. Kunderna är våra medborgare, patienter och all verksamhet inom Region Västerbotten.Fastighetsbeståndet på Skellefteå Lasarett står inför förändringar med satsningar på utveckling av befintliga vårdbyggnader och nybyggnadsprojekt. Till det kommer fortsatt utveckling av fastighetsförvaltningen mot ett mer kund- och målstyrt arbetssätt. Detta innebär stora utmaningar och ger stora möjligheter för den som vill vara med att utveckla vår fastighetsförvaltning. Region Västerbotten har även höga ambitioner inom energi- och klimatområdet. Många av byggnaderna på Skellefteå Lasarett innehåller tekniskt avancerade anläggningar med höga krav på driftsäkerhet. Det är ett väldigt spännande fastighetsbestånd, för dig som är teknikintresserad och vill utvecklas tillsammans med oss.2021-04-14Som chef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. Du ansvarar för din verksamhet på delegation från avdelningschef.I din roll kommer du att:Vara en nyckelperson när det gäller att utveckla byggnaderna och vår organisation. Helhetsansvaret för förvaltning av drygt 100.000 m2 lokaler i Norrlands mest avancerade verksamhet.Ansvara för verksamhet, ekonomi, personal, resultat, och arbetsmiljö. Det innebär arbetsledning för totalt ca 14 personer där tekniker, förvaltare, fastighetsingenjör och driftingenjör ingår i arbetsgruppen.Ansvara för drift och underhållsplanering, fastighetsutveckling, kundvård och verksamhetsservice.Arbeta i team med förvaltare och ingenjörer inom Regionen. Ni ska tillsammans utveckla Lasarettet i Skellefteå och tillhandahålla effektiva och driftsäkra lokaler med bra service, på ett för Regionen kostnadseffektivt sätt.Ingå i ledningsgruppen för länets fastighetsförvaltning.Som chef hos oss kommer du få möjlighet till kompetensutveckling genom deltagande i de ledarsatsprogram som Region Västerbotten arrangerar.Vi söker dig som har högskoleutbildning inom fastighetsteknik, drift- och underhållsteknik eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har stor vana av att leda och genomföra möten, även digitala. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift, du behärskar Officepaketet väl och innehar B-körkort. Erfarenhet av tekniskt avancerade fastigheter och verksamheter med höga krav på funktion och tillgänglighet samt tidigare ledarerfarenhet som innefattat ansvar för verksamhet, ekonomi och personal är meriterande.Du har ett strategiskt arbetssätt och har förmåga att leda verksamheten in i en långsiktig strategisk utveckling. Som ledare är du inlyssnande och stabil. Din ledarstil banar väg för ett positivt samarbetsklimat med god kommunikation. Som person är du energisk och drivande, du har förmåga att få fart på projekt och aktiviteter. Du är van att arbeta med komplexa frågor och lösa komplicerade utmaningar.Uppdraget som chef är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten inom den sökandes kompetensområde.ÖVRIGTUppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanVi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Sista dag att ansöka är 2021-05-06