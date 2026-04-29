Chef för enheten strategi och utveckling
Socialstyrelsen / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-04-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Socialstyrelsen i Stockholm
, Örebro
, Jönköping
, Härnösand
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du leda en strategisk funktion med uppdrag att samla, driva och utveckla Socialstyrelsens långsiktiga riktning? Har du erfarenhet av att leda arbete med strategi, utveckling eller innovation? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2026-04-29Om tjänsten
Som enhetschef för Strategi och utveckling leder du myndighetens sammanhållande utvecklingsfunktion. Du rapporterar till direktören för verksamhetsområde Utveckling, stöd och beredskap och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp. I rollen är du en nyckelperson i arbetet med att stärka myndighetens långsiktiga utvecklingsförmåga och strategiska riktning.
Du leder en nystartad enhet med cirka tio medarbetare. Tillsammans utvecklar ni arbetssätt, metoder och en kultur som utgår från myndighetens strategi och stärker organisationens förmåga att nå sina mål. En central del av uppdraget är att bidra till myndighetens digitala utveckling.
Som chef ansvarar du för att skapa en sammanhållen strategisk riktning där utvecklingsarbete, digitalisering och verksamhetsutveckling drar åt samma håll. Du håller ihop strukturer, processer och dialoger som gör att myndigheten kan prioritera rätt, agera samordnat och utvecklas långsiktigt. Arbetet sker i nära samverkan med direktören för verksamhetsområdet och i dialog med chefer i hela organisationen. Du leder enhetens arbete så att ni tillsammans:
säkerställer att myndighetens strategi implementeras, hålls levande och följs upp
håller samman och leder myndighetens övergripande planerings- och strategiprocesser
samordnar genomförande och uppföljning av myndighetens mål samt ansvarar för ledningssystemet
driver och faciliterar prioritering av utvecklingsområden, inklusive digitalisering
säkerställer att myndigheten arbetar med effektiva utvecklings- och projektmodeller
driver utveckling av kultur, medarbetarskap och ledarskap i linje med myndighetens mål samt utvecklar gemensamma arbetssätt
säkerställer nära samarbete med alla verksamhetsområden och digitaliseringsavdelningen.
Om dig
Vi söker dig som är en trygg, erfaren och strategisk chef med vana att leda övergripande utvecklings- och planeringsarbete utifrån ett helhetsperspektiv. Du är kommunikativ och lyhörd och har lätt för att bygga förtroende och skapa samsyn i frågor som berör flera delar av en organisation. Du har ett tydligt driv och en mycket god samarbetsförmåga.
För att trivas och lyckas i rollen har du god självinsikt, förmåga att skapa engagemang samt utveckla både människor och organisation. Du har ett coachande förhållningssätt, visar tillit och sätter ramar.
Vi söker dig som har
flerårig aktuell erfarenhet som chef med ansvar för personal, verksamhet och budget
erfarenhet av att leda arbete med fokus på utveckling, innovation och lärande med goda resultat
bred kunskap om att driva utveckling i komplexa organisationer
erfarenhet av strategiarbete och strategirealisering
god förståelse för ledningssystem och organisationsövergripande styrning
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
erfarenhet från större komplexa organisationer och samhällsnyttig verksamhet
erfarenhet av digitalisering
erfarenhet av arbete med organisationskultur, medarbetar- och ledarskapsutveckling.
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning med placering i Stockholm. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Din tjänstetitel blir enhetschef. Placering är Västerbroplan i Stockholm, men under våren 2027 flyttar vi till Solna Strand.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV. I urvalsprocessen kan det komma att användas tester.
I denna rekrytering samarbetar Socialstyrelsen med Jefferson Wells. För frågor om tjänsten eller om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Anna Arborelius mailto:anna.arborelius@jeffersonwells.se
eller Therese Thunström mailto:therese.thunstrom@jeffersonwells.se
Facklig företrädare för Saco-S är Isabelle Ålander mailto:Isabelle.Alander@socialstyrelsen.se
. Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund mailto:Anders.Nordlund@socialstyrelsen.se
. Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakta personalspecialist Petra Cederström mailto:Petra.Cederstrom@socialstyrelsen.se
.
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-20 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Socialstyrelsen
https://www.socialstyrelsen.se/
106 30 STOCKHOLM Jobbnummer
9882788