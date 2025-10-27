Chef för enheten konnektivitet, cybersäkerhet och testautomation
2025-10-27
Hos AstaZero får du möjlighet att kombinera ledarskap, teknik och forskning på allra högsta nivå. Vi söker dig som vill driva och utveckla en stark forskningsenhet inom simulering, visualisering och testmiljöer, områden som utgör kärnan i morgondagens mobilitet och säkerhetssystem. Här får du en central roll i att forma framtidens metoder, verktyg och tekniska lösningar för ett säkrare och mer hållbart transportsystem.
Om oss AstaZero är världens första fullskaliga testanläggning för aktiv trafiksäkerhet. Vi är en del av RISE och arbetar i nära samverkan med industri, akademi och samhälle för att utveckla och testa framtidens lösningar inom mobilitet, automation och uppkoppling. Vår verksamhet växer snabbt, både i omfattning och teknisk komplexitet. Vi står därmed inför en spännande fas där vi utvecklar våra tekniska miljöer, tjänster och kommersiella erbjudanden i takt med industrins behov.
Om rollen Som enhetschef leder du forskningsenheten för simulering, visualisering, testmiljöer och utrustningsutveckling. Du har ett helhetsansvar för verksamheten, från ledarskap och kultur till ekonomi, leveranser och långsiktig utveckling. Du driver och förfinar de tekniska tjänster och forskningsinsatser som enheten ansvarar för och säkerställer hög vetenskaplig kvalitet, effektivitet och framdrift.
Som enhetschef leder och utvecklar du teamet med fokus på kultur, kompetens och arbetsklimat, samtidigt som du ansvarar för leveranser i både forsknings- och kommersiella projekt. Du följer upp resultat, ekonomi och forskningsframsteg och ser till att verksamheten präglas av struktur, samarbete och kvalitet. En viktig del av rollen är att utveckla och förvalta enhetens tekniska förmågor, från testmiljöer och hårdvaror till avancerade simulerings- och visualiseringsverktyg, och att säkerställa deras funktion och relevans för både forskning och industri.
Du bidrar aktivt till AstaZeros strategiska arbete och deltar i forskningsansökningar, projekt, affärsutveckling och marknadsföring. Genom ditt ledarskap och din tekniska förståelse skapar du förutsättningar för framgångsrika resultat och långsiktiga samarbeten med industri, forskningsfinansiärer och akademi.
Som medlem i ledningsgruppen samarbetar du nära CTO, CPO, andra enhetschefer samt ban- och provningschefer, både i strategiska frågor och i det dagliga arbetet. Du deltar även i externa samarbeten med aktörer som Euro NCAP, ISO och UNECE, där du representerar AstaZero i initiativ som bidrar till teknisk utveckling och samhällsnytta.
Tjänsten är placerad i Göteborg, Lindholmen och innebär resor inom Sverige och internationellt, cirka en till två gånger i månaden.
Observera att denna tjänst kan innebära att en säkerhetsprövning krävs, antingen senare i denna process eller i framtiden.
Vem är du? Du är en målmedveten och engagerad ledare som trivs i komplexa miljöer med många kontaktytor. Du kombinerar ett helhetstänk med förmågan att leverera resultat och har en naturlig känsla för både människor och affärer. Du är lika bekväm i teknikens detaljer som i strategiska diskussioner och skapar struktur, energi och framdrift i allt du gör. Som ledare motiveras du av att nå resultat samtidigt som du bygger starka, samspelta team där människor växer och bidrar till helheten. Du trivs med att driva projekt framåt med hög kvalitet och tempo, oavsett om det gäller forskningsansökningar, komplexa projekt eller kundsamarbeten. När utmaningar uppstår tar du initiativ, hittar lösningar och behåller fokus på målet. Du är kommunikativ, samarbetsinriktad och skapar lätt förtroende både internt och externt, samtidigt som du inspirerar till engagemang och positiv stämning i teamet.
Krav:
Civilingenjör eller högre utbildning i ett för enheten relevant område
Minst fem års erfarenhet som forskare och/eller forskarutbildad/Ph.D.
Dokumenterad erfarenhet av framgångsrik projektledning i komplexa projekt och framtagning av strategiska planer (fokusområdesplaner)
Dokumenterad erfarenhet av minst en men helst flera av de domäner enheten verkar i- automatiserade fordon och deras, simulering och byggande av simuleringsmodeller inklusive korrelation av simuleringsmodellerna osv.
Ha publicerat och disseminerat ett flertal resultat från forskning och -projekt
Dokumenterad förmåga att kommunicera framgångsrikt internt och externt, med olika typer av organisationer som RISE, övrig akademi, forskningsfinansiärer och industri
Flytande engelska och svenska i tal och skrift
B-körkort samt tillgång till egen bil
Meriterande:
Lastbilskörkort, drönarkort, pilotutbildning, kustskeppare eller liknande.
Ytterligare språk, t.ex. tyska, japanska eller franska
Nätverk inom akademi, forskningsfinansiärer och industri
Är vi rätt för varandra? Hos AstaZero får du en unik möjlighet att vara med och påverka framtidens mobilitet och trafiksäkerhet. Du blir en del av ett erfaret och engagerat team som drivs av teknik, innovation och samhällsnytta. Här får du stort eget ansvar, tydligt mandat och möjlighet att sätta din prägel på både organisation och resultat.
Vi erbjuder en arbetsplats där teknik och människa möts, där idéer blir verklighet och där du faktiskt kan bidra till att rädda liv.
Välkommen med din ansökan! Låter detta intressant och du vill veta mer är du välkommen att kontakta Peter Janevik, Enhetschef AstaZero, +46 10 516 61 43. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden. Sista ansökningsdag är 7 november, 2025.
