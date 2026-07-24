Chef för Baklava Bagare
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2026-07-24
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# Baklava Chef sökes – Erfaren konditor/bagare
• *Baklava Chef sökes – Erfaren specialist inom traditionella orientaliska bakverk**
Vi söker en **erfaren och skicklig Baklava Chef** som har gedigen kunskap inom tillverkning av traditionell baklava och andra orientaliska bakverk. Tjänsten passar dig som brinner för hantverket och har flera års praktisk erfarenhet av att arbeta med handgjord baklava enligt traditionella metoder.
## Om tjänsten
Som Baklava Chef kommer du att ha det övergripande ansvaret för produktionen av företagets baklava. Arbetet kräver hög yrkesskicklighet, noggrannhet och god kännedom om råvaror, degberedning, fyllningar, gräddning och kvalitetskontroll.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Tillverkning av traditionell baklava enligt autentiska recept.
• Handkavling och bearbetning av baklavadeg.
• Förberedelse av olika fyllningar med pistage, valnötter och andra råvaror.
• Beredning av sockerlag och andra tillhörande ingredienser.
• Ansvar för kvalitet, smak och presentation.
• Planering och organisering av den dagliga produktionen.
• Säkerställa att produktionen följer livsmedelslagstiftning samt gällande hygien- och kvalitetskrav.
• Introduktion och vägledning av övrig produktionspersonal vid behov.
## Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har dokumenterad erfarenhet som **Baklava Chef**, baklava-bagare eller konditor med inriktning mot traditionella orientaliska bakverk.
• Har mycket god kunskap om traditionella tillverkningsmetoder.
• Är kvalitetsmedveten, noggrann och ansvarstagande.
• Kan arbeta både självständigt och tillsammans med ett team.
• Har goda kunskaper inom livsmedelshygien och egenkontroll.
• Klarar av att arbeta i ett högt arbetstempo utan att kompromissa med kvaliteten.
• Erfarenhet av större produktion är meriterande.
## Vi erbjuder
• Tillsvidareanställning (heltid) efter överenskommen provanställning.
• En modern och trivsam arbetsmiljö.
• Möjlighet att utvecklas inom företaget.
• Konkurrenskraftig lön enligt erfarenhet och kvalifikationer.
• Ett långsiktigt arbete i ett växande företag med fokus på kvalitet och tradition.
Vi välkomnar ansökningar från kandidater med rätt kompetens och erfarenhet inom traditionell baklavatillverkning och ser fram emot att hitta en skicklig specialist som vill bli en del av vårt team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
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E-post: Mustafabudak047@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sultanzade AB
(org.nr 559263-8711)
Hisingsgatan 28-30 (visa karta
)
417 03 GÖTEBORG Jobbnummer
10011224