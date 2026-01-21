Chef för avdelningen för fysiskt stridsvärde och fysisk prestation
2026-01-21
Vill du ta nästa steg i karriären, vara en del av något större och värdesätter att - med den du är och det du gör - få bidra till ett säkrare och bättre samhälle? Vi söker dig som vill vara med i Försvarsmaktens tillväxtresa och arbeta med att förebygga, bibehålla och utveckla en god hälsa och ett hållbart arbetsliv hos värnpliktiga och anställda på Dalregementet. Välkommen med din ansökan till tjänsten att leda avdelningen för fysiskt stridsvärde.
Förbandet Dalregementet
Försvarsmakten försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Etableringen av Dalregementet är en del i uppbyggnaden av den svenska försvarsförmågan. Intill dess att regementet är utvecklat till full kapacitet, bland annat med nytt regementsområde, kommer verksamheten att präglas av kontinuerlig utveckling och förändring. Arbetssätt kommer till del förändras över tid för att anpassas till den växande organisationen och dess verksamhet.
Dalregementet är ett infanteriförband som strider till fots och bär all sin utrustning. Vi är ett av Sveriges vinterförband där strid till fots på vintern innebär strid på skidor. Därför är en god fysisk prestationsförmåga en förutsättning för att våra krigsförband ska kunna lösa sina uppgifter och en naturlig och prioriterad del av tjänsten för all personal och värnpliktiga.
Om arbetsplatsen
På avdelningen för fysiskt stridsvärde och fysisk prestation arbetar tränare och fysiskt stridsvärdesbefäl. Vi stöttar chefer och utbildare vid regementet att planera, genomföra, utveckla och följa upp rutiner för militär fysisk träning och våra anställdas fysiska prestationsförmåga mot krigsbefattningarnas krav.Avdelningen ingår i Försvarshälsan som erbjuder fri hälso- och sjukvård för värnpliktiga, kadetter och elever. Vi är även en intern företagshälsovård för Försvarsmaktens anställda och har till uppgift att erbjuda främjande, förebyggande och efterhjälpande insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Här arbetar läkare, distriktssköterska, företagssköterska, sjukgymnast, psykolog och medicinsk sekreterare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som chef för avdelningen har du personalansvar och leder och fördelar arbetet.Du ansvarar för budget, verksamhet och arbetsmiljö. Du och dina två medarbetare kommer att jobba tätt tillsammans, utveckla befattningen som är ny och fördelaarbetsuppgifter efter kompetens och organisationens behov. Ni kommer att samarbeta med företrädare för olika verksamheter i och utanför organisationenoch ansvara för regementets idrottsverksamhet och deltagande i försvarsmaktsmästerskap.Publiceringsdatum2026-01-21Kvalifikationer
• Idrottsvetenskaplig utbildning eller utbildning inom relevant område
• Erfarenhet av att leda och planera verksamhet
• Erfarenhet av att organisera tävlingar och träningsläger
• Körkort B
• God förmåga att kommunicera, i såväl tal som skrift på svenska och engelska
Meriterande
• Erfarenhet från Försvarsmakten
• Erfarenhet av militäridrott (t ex orientering, längdskidåkning, skytte, militär femkamp)
• Erfarenhet av utbildning och genomförande av fysisk träning på organisationsnivå
• Erfarenhet från en arbetsledande befattning
• Erfarenhet av att arbeta i multiprofessionella teamDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett hälsofrämjande synsätt och ett genuint intresse för människor, deras hälsa och arbetsmiljö. Du är trygg, stabil och har förmåga att se helheten. Du är strukturerad samtidigt som du är flexibel. Du är självgående, tar ansvar och drar dig inte för att ta kontakt och initiativ. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Tjänstgöringsgrad: Heltid.
Arbetstid: 40 timmar/vecka, dagtid måndag-fredag med flextidsavtal men tjänstgöring kommer att förläggas utanför ordinarie arbetstid.
Arbetsort: Falun, men tjänstgöring vid annan ort kan förekomma.
Beräknat tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning tillämpas inom ramen för Försvarsmaktens lönepolicy.
Krigsplacering: Då krigsplacering ingår i tjänsten kopplas krav på fysisk prestation till detta.
Kontakt vid frågor gällande tjänsten
C Försvarshälsan, Emil Larsson, tel. 070-149 91 29
Kontakt vid frågor om rekryteringsprocessen
HR-generalist Anette Patten, tel. 070-738 75 67
Fackliga representanter
Kontaktas via växeln 08-788 75 00
OFR/O Jan-Erik Belin
OFR/S Kenneth Hartikainen
SACO Karin Gällmo
SEKO Anna Löfgren
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-11.
Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för tjänsten.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Dalregementet är ett av Försvarsmaktens nygamla förband med anor från 1625. Regementet återetablerades 2021 efter beslut av riksdagen. Vår verksamhet finns i Falun och vi kommer bidra med utbildning av soldater som bygger framtidens infanteriförband/Armé.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
