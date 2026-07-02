Chef ekonomi och verksamhetsservice
Göliska It / Ekonomichefsjobb / Lidköping Visa alla ekonomichefsjobb i Lidköping
2026-07-02
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Ledning
Göliska IT är V6-kommunernas gemensamma IT-organisation. V6 är ett samarbete mellan kommunerna Götene, Lidköping, Skara, Essunga, Grästorp och Vara som samverkar inom flera områden varav IT är ett av dem.
Här arbetar ett 60-tal anställda med stor kompetens och lång erfarenhet med fokus på att skapa och leverera användarvänliga, säkra och moderna IT-tjänster. Tillsammans med våra medlemskommuner grundas verksamheten på samverkan, transparens och innovation.Publiceringsdatum2026-07-02Beskrivning Dina arbetsuppgifter
Uppdraget som chef verksamhetsservice innebär ett helhetsansvar för bolagets stab för ekonomi-, administration, kansli och verksamhetsstöd med 9 medarbetare. Du har även ett processledaransvar för bolagets ekonomiprocesser och representerar bolaget i V6 centrala forum. Att bidra till ett gott, transparent och utvecklande samarbete inom V6 är en viktig del av arbetet.
Du är en del av ledningsgruppen och rapporterar till förbundsdirektören. Tillsammans med kollegorna i ledningsgruppen är har du en viktig roll för kommunalförbundets fortsatta utveckling.Kvalifikationer
Du har en högskoleexamen inom ekonomi, eller annan relevant utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig, har du den kunskap som krävs för att ta dig an rollen.
Du är van vid att arbeta affärsnära och strategiskt, och att samarbeta med hela organisationen för att nå uppsatta mål. Om du har erfarenhet från liknande regelstyrd verksamhet och en mycket god förståelse för offentlig verksamhet och kommunal förvaltning, är det en klar fördel.
Din kommunikativa och pedagogiska förmåga, kombinerad med strategiskt analytisk tänkande, gör att du lyckas skapa förtroendefulla relationer både inom och utanför organisationen. Du trivs med att driva förbättringsarbete och sträva efter effektiva processer med hög kvalitet.
Som person är du strukturerad, initiativrik och utvecklingsinriktad, med en stark egen drivkraft och förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.Anställningsvillkor
Heltid. Tillsvidareanställning.
AnställningsformTillsvidareanställningAnställningens omfattningHeltidTillträdeEnligt överenskommelseAntal lediga befattningar1Sysselsättningsgrad100OrtLidköpingLänVästra Götalands länLandSverigeReferensnummer2026/1KontaktCarl-Johan Fredin, 0510-777050
Publicerat2026-05-26Sista ansökningsdag2026-08-09 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
via hemsidan
E-post: Carl-johan.fredin@goliskait.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göliska It
(org.nr 222000-1602)
Fiskaregatan 4 (visa karta
)
531 30 LIDKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Carl Johan Fredin Carl-johan.fredin@goliskait.se 0735257226 Jobbnummer
9988921