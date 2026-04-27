Chef Digitalisering & Automatisering
2026-04-27
ÖMV befinner sig i en utvecklingsfas där de ställer om från ett traditionellt arbetssätt till en datadriven, processstyrd och digitalt understödd verksamhet. Digitalisering är en av nycklarna i denna förändring - för att lyckas söker de nu en Chef Digitalisering & Automatisering med tydligt fokus på digitala flöden, systemstöd och verksamhetsutveckling.
Om rollen
Chef Digitalisering & Automatisering är en stabsfunktion och ligger direkt under VD med uppdrag att leda och samordna digitalisering av verksamheten som kan leda till automatisering.
Automation i produktionen är en viktig del av uppdraget, kopplat till digital struktur, informationsflöden och affärsnytta. Du arbetar tvärfunktionellt med Marknad, Teknik, Produktion och Support och har mandat att driva förbättringar genom hela värdekedjan. Du representerar även ÖMV i koncernens digitaliseringsforum tillsammans med OSTP:s digitaliseringsteam. Rollen har inget personalansvar, men kräver tydligt ledarskap, stark kommunikationsförmåga och hög genomförandekraft.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Rollen innebär att driva den digitala förändringsresan internt och att stötta chefer och medarbetare i att utveckla nya arbetssätt. I uppdraget ingår att initiera och genomföra utbildningar inom system, digitala verktyg och datadrivet arbetssätt. Detta är en strategisk men samtidigt operativ nyckelroll med stor påverkan på verksamhetens arbetssätt, uppföljning och fortsatta utveckling. Rollen är bred och omfattar såväl digitalisering som automatisering, med ansvar för att utveckla standardiserade digitala arbetssätt, mallar och processer. Du fungerar även som rådgivare till VD, ledning och övriga delar av organisationen inom ditt ansvarsområde
Digitalisering
Identifiera, prioritera och driva digitaliseringsinitiativ
Utveckla och maximera nyttan av våra affärs- och stödsystem (ERP m.fl.)
Föreslå och införa nya digitala verktyg, applikationer och lösningar
Minska manuellt arbete, dubbelarbete och personberoenden
Säkerställa hög datakvalitet, spårbarhet och struktur
Skapa digital transparens - rätt information, tillgänglig i realtid för alla relevanta roller
Automatisering
Driva digitalt grundad automation
Säkerställa att automation är anpassad för projekt- och kundunika leveranser
Arbeta nära produktion och teknik för praktiskt genomförande
Vem är du?
Vi söker dig som är operativ, nyfiken och lösningsfokuserad, med starkt intresse för digitalisering och systemstöd i industriverksamhet. Som person är du självgående, prestigelös och tvekar inte att ta tag i saker och driva dem hela vägen i mål. Du har ett tydligt driv, ett stort engagemang och en stark vilja att utveckla och förbättra. Du kombinerar ett analytiskt förhållningssätt med praktisk handlingskraft och trivs i en roll där teori omsätts i verkliga resultat.
Du är kommunikativ och pedagogisk, med förmåga att förklara och skapa förståelse kring nya arbetssätt och digitala lösningar. Du känner dig trygg i dialogen med ledning och kollegor på kontoret som ute i verkstadsmiljö. I grunden är du affärsorienterad och låter verksamhetsnytta och värdeskapande styra dina prioriteringar - tekniken är ett medel, inte ett mål i sig.Publiceringsdatum2026-04-27Kvalifikationer
Utbildning inom IT, digitalisering, systemvetenskap eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Mycket god systemvana och intresse för hur applikationer kan förenkla vardagen
Erfarenhet av molnbaserade lösningar
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av digitaliseringsarbete i industriell eller teknisk verksamhet
Erfarenhet av affärssystem, informationsflöden och processutveckling
Förståelse för en producerande verksamhet
Din ansökan
Dina ansökningshandlingar bestående av cv och personligt brev skickar du in via OnePartnerGroup.se. Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag som är 2026-05-27.
Observera att vi inte behandlar ansökningar inkomna via mejl med anledning av GDPR. Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta VD Malin Vedman på 0660-689 602 eller malin.vedman@onepartnergroup.se
.
Går du vidare i processen efter urvalet som görs på dina ansökningshandlingar kommer vi att kontakta dig på telefon följt av kompetensbaserad intervju, referenstagning och bakgrundskontroll.
Om ÖMV
ÖMV utvecklar, tillverkar och levererar processutrustning till en lång rad industrier och våra produkter finns i anläggningar över hela världen. Företaget är beläget i Bonäset i Örnsköldsvik och har cirka 50 medarbetare. Verksamheten befinner sig i en utvecklingsfas med fokus på att gå från ett mer traditionellt arbetssätt till en datadriven, processstyrd och digitalt understödd organisation.
ÖMV är en självständig enhet inom OSTP-koncernen men delar värderingar, infrastruktur och koncerngemensamma processer, såsom t ex IT, säkerhets- och kvalitetsarbete. OSTP-koncernen har en vision av att vara den mest effektiva, hållbara och kvalitetsfokuserade specialisten inom rostfria rörprodukter och processutrustning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB
(org.nr 559093-9186), https://omv.se/
891 78 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
ÖMV AB Kontakt
VD
Malin Vedman malin.vedman@onepartnergroup.se +46703928844
9877910