Chef den goda måltiden
Vi har en viktig roll och vill att du är med!
Hos Dibber ska alla barn uppleva och känna att de är värdefulla. Vi arbetar mot visionen: "Med hjärta för lärande." Målet är att barn ska växa genom kunskap, trygghet och empati. Dibber bedriver ca 100 förskolor, grundskolor och anpassade skolor från Bollnäs i norr till Malmö i söder.
Nu söker vi en måltidschef som vill ta ett helhetsansvar för vår måltidsverksamhet i Sverige. Rollen innebär ett tydligt mandat att leda, utveckla och följa upp verksamheten - både operativt och strategiskt - i en organisation där måltiden är en viktig del av barnens vardag och utveckling.
Som måltidschef ansvarar du för Dibber Sveriges måltidsverksamhet med helhetsansvar för produktion, kvalitet, ekonomi och personal.
Du leder verksamheten genom två kökschefer och har ett övergripande ansvar för cirka 6 500 dagliga måltider. Rollen innebär att säkerställa en stabil och effektiv drift, samtidigt som du utvecklar arbetssätt, kvalitet och koncept i hela organisationen.
Måltidskonceptet:
Säkerställa efterlevnad, implementering och vidareutveckling av Den goda måltiden i Dibber Sverige
Förankra måltiden som en integrerad del av Dibbers pedagogik, värdegrund och hälsouppdrag
Samverka med den globala organisationen kring konceptutveckling
Ansvara för att menyer och arbetssätt stödjer näringsriktiga, balanserade och hållbara måltider
Integrera konceptets hållbarhetsprinciper i menyplanering, inköp och budgetarbete
Exempel övriga ansvarsområden:
Övergripande ansvar för produktion och leverans av måltider
Ansvar för kvalitet, livsmedelssäkerhet och måltidsupplevelse
Budgetansvar och uppföljning av kostnad per portion och nyckeltal
Personalansvar för kökschefer samt indirekt ansvar för ca 12 medarbetare
Säkerställa efterlevnad av lagkrav, riktlinjer och egenkontroll
Driva förbättringsarbete och utveckla arbetssätt i verksamheten
Systemansvar för verksamhetssystem (t.ex. Mashie) samt uppföljning av data
Delta i upphandlingar och följa upp leverantörer
Din profil
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda måltidsverksamhet eller liknande verksamhet med tydligt ansvar för kvalitet, ekonomi och leverans.
Du är trygg i din ledarroll och van att arbeta genom andra chefer. Samtidigt har du ett starkt eget driv och förmåga att skapa struktur, följa upp resultat och driva förbättringar.
Kvalifikationer och egenskaper:
Eftergymnasial utbildning inom kost, nutrition eller motsvarande
Erfarenhet av ledarskap med personal- och budgetansvar
God kunskap om livsmedelslagstiftning
Erfarenhet från storkök eller offentlig måltidsverksamhet är meriterande
Erfarenhet av systemstöd och uppföljning är meriterande
Vi erbjuder
En central roll i utvecklingen av Dibbers måltidsverksamhet
Tydligt mandat och ansvar
Möjlighet att påverka arbetssätt, kvalitet och koncept
En organisation i utveckling där du får vara med och sätta struktur
Samarbete med verksamhet, ledning och koncern
Placering i Sollentuna men resor i Sverige förekommer.
Dibber etablerades i Sverige 2017 och bedriver idag förskolor, grundskolor, anpassade grundskolor och öppna förskolor. Dibbers huvudkontor ligger i Sollentuna, verksamhet finns i stora delar av Sverige.
Dibber i Sverige är en del av den norska friskolekoncernen Dibber som startades och ägs av två engagerade pedagoger, Randi och Hans Jacob Sundby. Den första förskolan startas 2003 i den lilla stad där Randi växt upp. Idag driver Dibber mer än 600 förskolor i nio länder över hela världen.
Vi står upp för livslångt lärande och att hålla oss i framkant inom våra professioner. Vi strävar efter att bygga ett professionellt nätverk där vi lär av varandra och som kan stötta och inspirera.
Oavsett vilken del av verksamheten som du arbetar inom, blir du en del av ett team som vill göra en skillnad för barn och elever, och deras framtid. Tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats präglad av hjärtekultur, lärande och utveckling.
Välkommen till Dibber - med hjärta för lärande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dibber Sverige AB
