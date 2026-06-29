Chef Automation till Underhåll Billerud Frövi, Örebro
Billerud Skog & Industri Aktiebolag / Gruv- och metallurgijobb / Lindesberg Visa alla gruv- och metallurgijobb i Lindesberg
2026-06-29
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Underhåll är en av de mest avgörande funktionerna på Billerud. Det är här vi säkerställer att hela vår produktionsutrustning fungerar tryggt, effektivt och med högsta möjliga tillgänglighet. Varje dag arbetar våra medarbetare för att skapa stabil drift, utveckla tekniken och hålla en säker arbetsmiljö i världsklass. Vill du vara med och bidra till en hållbar och driftsäker morgondag? Då kan den här rollen vara rätt för dig
Vi söker nu vår nästa chef för Sektion Automation inom Underhållsavdelning hos Billerud i Frövi, Örebro.
Som Chef för sektion Automation leder du en organisation med ett 30-tal medarbetare bestående av automationselektriker, beredare, tekniker och systemingenjörer. Du leder verksamheten genom två direktrapporterande gruppchefer, som i sin tur har personalansvar för sina respektive grupper. Rollen innefattar även direkt personalansvar för 4 beredare och 6 systemingenjörer.
Sektion Automation ansvarar för underhåll av el, instrument, OT-säkerhet, styr- och processystem för vår kartong- och massaproduktion i Frövi och Rockhammar.
Du har ett övergripande ansvar för verksamhetens säkerhetsarbete, effektivitet, ekonomi, arbetsmiljö och utveckling. I rollen igår även ansvar för sektionens budget, samt el-, strål- och OT-säkerhetsansvar kopplat till våra ISO-certifieringar och myndighetskrav. Du ingår i Underhålls ledningsgrupp och är en central del av avdelningens strategiska styrning.
Ditt uppdrag i rollen kommer att vara:
Vidareutveckla och upprätthålla en stark säkerhetskultur, där säkerhet är integrerad i sektionens arbetssätt, beslutsfattande och ledarskap.
Driva en effektiv arbetsorderprocess och resurseffektivitet, med kontroll på kostnader, tillgänglighet och effektivitet i genomförandet av underhållsarbeten.
Leda genom andra chefer, med fokus på tydliga roller, ansvar och enhetliga arbetssätt inom hela verksamheten och i samverkan med övriga avdelningar och funktioner.
Etablera och implementera strategi för utvecklad organisationseffektivitet för sektionen i linje med Billeruds övergripande strategi, samt verka för en ännu starkare prestations- och lärandekultur inom verksamheten.
Rollen kräver en ledare som är trygg i komplexa miljöer, som kan kombinera strategisk riktning med ett närvarande och förtroendeskapande ledarskap, och som tar ett tydligt helhetsansvar för både människor och resultat.
Rollen kräver en ledare som är trygg i komplexa miljöer, som kan kombinera strategisk riktning med ett närvarande och förtroendeskapande ledarskap, och som tar ett tydligt helhetsansvar för både människor och resultat.
Vi sätter Safety First! Hos oss på Billerud ansvarar vi alla för att bidra till en säker arbetsmiljö. Publiceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som chef Automation har du:
Högskole- eller universitetsutbildning inom teknik, el eller automation. Alternativt erfarenhet som Billerud bedömer motsvarande.
Dokumenterad erfarenhet av ledarskap med personal- och budgetansvar.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande är erfarenhet från:
Ledarerfarenhet som chef över chefer.
Erfarenhet av att ingå i ledningsgrupp.
Erfarenhet från underhåll inom Massa‐ och pappersindustri eller närliggande verksamhet.Dina personliga egenskaper
Du är en erfaren och trygg ledare som tar helhetsansvar för både människor, resultat och långsiktig utveckling. Du leder med integritet, tydlig strategisk riktning och ett starkt fokus på säkerhet och affärsmässighet.
Du har förmågan att balansera strategisk förståelse med ledarskap genom andra chefer, och skapar struktur, tydlighet och gemensamma arbetssätt som möjliggör stabil leverans över tid. Som ledare är du resultatdriven, analytisk och lösningsorienterad, med förmåga att se samband, prioritera rätt och fatta välgrundade beslut även i komplexa situationer.
Du är relationsskapande och kommunikativ, bygger förtroende i organisationen och samarbetar effektivt över gränsytor. Genom ett närvarande och situationsanpassat ledarskap tar du dig tid att förstå verksamheten och skapar engagemang, ansvarstagande och genomförandekraft.
Våra värderingar är viktiga för oss och vi tror att du som söker känner igen dig i våra värdeord: Värna om varandra och vi håller det vi lovar. Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Tobias Walterström-Eklund, Director Maintenance på Tobias.Walterstrom-Eklund@billerud.com
eller +46727287374.
Vi undanber oss förslag från externa rekryteringsleverantörer.
Ansökningsinformation
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-09. Urval sker löpande och tillsättning kan ge innan sista ansökningsdag. Med anledning av semestrar så kan återkoppling dröja längre än normalt.
Billerud är en jämställd arbetsgivare. Vi omfamnar mångfald och är engagerade i att skapa en inkluderande miljö för alla anställda och kandidater.
Frövi är en del av The Greater Örebro Area. Att arbeta hos Billerud Frövi innebär att du enkelt kan pendla mellan jobbet och alla upplevelser som Örebro har att erbjuda för att leva och bo. Vare sig det är till shopping i City, en picknick i Stadsparken, långfärdsskridskor på Hjälmaren eller en match med Örebro Hockey.
Varför det är smart att leva och bo i Region Örebro kan du lära dig mer om genom Smart Move - The Greater Örebro Area: www.thesmartmove.se
Varför oss?
En möjlighet att bidra till en mer hållbar framtid.
Utvecklings- och karriärmöjligheter.
Prestationsbaserad bonus, tjänstepension, tillgång till semester- och fritidsbostäder, samt en rad olika förmåner enligt företagets policy.
Vår rekryteringsprocess innehåller: Urvalsfrågor, intervjuer, rekryteringstester, referenstagning samt godkänt alkohol- och drogtest, samt bakgrundskontroll och MBL-förhandling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Marcus.Blomberg@billerud.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Billerud Skog & Industri Aktiebolag
(org.nr 556023-8338), https://www.billerud.se/karriar Arbetsplats
Billerud Frövi / Rockhammar Jobbnummer
9984242