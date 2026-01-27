Chef Analys & Utveckling, Martin & Servera Restauranghandel
Martin & Servera AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-01-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Martin & Servera AB i Stockholm
, Huddinge
, Vallentuna
, Uppsala
, Enköping
eller i hela Sverige
Martin & Servera är Sveriges största grossist till restaurang- och storköksbranschen. Vi ägs av Axel Johnson, där viljan och drivkraften att förändras i kombination med att långsiktigt utveckla hållbara och lönsamma affärer är högt på agendan. Det är en levande och pulserande bransch, i ständig utveckling, och en spännande stor koncern med förmågan och kraften att göra verklig skillnad för både kunder och samhälle.
Vill du driva utveckling för nöjdare kunder och bättre affärer? Lockas du av både strategiskt och operativt ansvar?
Nu söker vi dig som vill leda vår utveckling till nästa nivå när det gäller avancerad analys och vår förflyttning mot datadrivna beslut och arbetssätt. Du är intresserad av att förstå och arbeta nära affären och med det som grund sätta strategier och driva transformation och utveckling som ger mycket stor påverkan på Martin & Serveras framtid både när det gäller tillväxt och lönsamhet.
I denna centrala roll leder du vår koncerngemensamma utvecklingsagenda inom Data & Analytics samtidigt som du är chef för ett starkt team bestående av 4 erfarna medarbetare som självständigt verkar tvärfunktionellt inom bolaget och Martin & Servera-gruppen.
Du kommer att vara övergripande ansvarig för att tvärfunktionellt äga och strategiskt driva utveckling inom avancerad analys, datadrivna aktiviteter och därtill kopplad systemutveckling. Vi ser gärna att du är van att jobba med digital utveckling, ta fram och jobba med OKRer som målstyrningsramverk och ha ett agilt arbetssätt i fokus.
Inom analysområdet ingår bl a att du och ditt team stödjer affärsverksamheten i beslut, bistår med kompetens i utmanande affärssituationer, genomför grundliga och djupgående analyser, utvecklar rapportering och datadrivna aktiviteter samt beslutsverktyg för ökad self-service. I tillägg pågår just nu en implementation av SAP inom Martin & Servera-gruppen där du och flera i teamet är viktiga nyckelpersoner för framgång.
Du får möjlighet att leda utvecklingen och samtidigt koppla ihop den med det goda arbete som görs idag för bästa möjliga effekt framåt. Du får breda kontaktytor genom det interna samarbetet med t ex vår IT-avdelning och med de många andra utvecklingsinitiativ som pågår i bolaget, i Martin & Servera-gruppen och inom Axel Johnson.
Om dig
Vi söker dig som har en akademisk examen, gärna med inriktning mot statistik, ekonomi och/eller likvärdig ingenjörsutbildning. Vi ser gärna att du har relevant erfarenhet av att jobba med analys i avancerade dataanalysverktyg, har djup kunskap om dataanalys och datadrivna arbetssätt, samt erfarenhet av att (genom data & analytics) driva igenom och skapa nya intäktsströmmar och utveckla effektivitet och lönsamhet. Har du erfarenhet från branscher med stora datamängder och kund/artikelbaser är det meriterande.
För att lyckas i rollen har du också god förmåga att förstå det verkliga behovet och skapa förankring tvärfunktionellt i verksamheten för förändring. Du har en gedigen bakgrund inom förändringsarbete och du har själv drivit förflyttning av organisationer inom området och har därmed erfarenhet av denna typ av transformation. Du är nyfiken och en trygg, erfaren ledare som gillar att bygga högpresterande team. Du är transparent, rak och ärlig i ditt sätt att leda och ger mandat till dina medarbetare att lösa uppgifter, samtidigt som du stöttar och coachar dem i detta. Då rollen har breda kontaktytor inom hela företaget värdesätter vi god samarbets- och kommunikationsförmåga.
Din arbetsplats
Vi sitter i nya, fräscha lokaler på Kungsholmen, och vi arbetar enligt en hybridmodell så att du vid sidan av jobbet även kan balansera allt det där som måste fungera i livet för att må bra på jobbet.
För oss är det också viktigt med en trygg arbetsmiljö. För att säkerställa att vår alkohol- och drogpolicys efterlevs utför vi därför slumpmässiga drog- och alkoholtester på alla arbetsplatser.
Martin & Serveras värderingar och syn på hållbarhet och mångfald genomsyrar hela företaget. Vi vill spegla det samhälle vi verkar i och söker människor i alla åldrar och från alla delar av världen. Karriärvägarna är många, vi uppmuntrar nya idéer och ansvarstagande. Tillsammans arbetar vi för att bygga långsiktig utveckling och lönsamhet. Vi har kul på jobbet och hjälper varandra. Dessutom är vi stolta över att jobba med mat och dryck.
Urvalsprocessen
Vi använder oss av personlighetstest i alla våra rekryteringar. Det gör vi för att kunna jämföra kandidater som uppfyller grundkraven på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt, utan fördomar eller förutfattade meningar baserade på till exempel kön, ålder eller härkomst. Du kan läsa mer om testen och vår urvalsprocess här.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidare, heltid
Tillträde: Snarast möjligt
Bolag: Martin & Servera Restauranghandel
Adress: Lindhagensgatan 133, Stockholm
Kontakt: För frågor om tjänsten kontakta Ellinor Löfström 070-300 77 74
Facklig företrädare: Anna-Lena Holsteryd 08-722 26 30
Sista dag att ansöka är 2026-02-05. Urval kan komma att ske löpande, skicka in din ansökan redan idag!
Vi är en del av Martin & Servera-gruppen, en svensk, familjeägd företagsgrupp. Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är en viktig del av vår verksamhet. Martin & Servera Gruppen består av Martin & Servera Restauranghandel, Martin & Servera Logistik, Galatea, Grönsakshallen Sorunda, Fiskhallen Sorunda, Kötthallen Sorunda och Martin & Servera Restaurangbutiker. Läs mer om Martin & Servera-gruppen här. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Martin & Servera AB
(org.nr 556233-2451), http://www.martinservera.se/ Jobbnummer
9706915