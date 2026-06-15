Chef Affärsnära Applikationer
Tekniska Verken i Linköping AB (Publ) / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-06-15
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Är du vår nya chef för affärsnära applikationer?Vill du leda digital utveckling som gör skillnad på riktigt? På Tekniska verken står vi mitt i en spännande digital transformation. Vi utvecklar inte bara system –– vi bygger digitala produkter, tjänster och förmågor som gör skillnad för våra medarbetare, verksamheter och kunder varje dag. Nu söker vi en chef för affärsnära applikationer som vill vara med och leda nästa steg i vår digitala utveckling – genom att kombinera strategi, ledarskap och digital innovation för att stärka dagens verksamhet och bidra till morgondagens samhälle.
Som chef för enheten Affärsnära applikationer leder du, tillsammans med ditt team, utvecklingen av de digitala produkter, applikationer och gemensamma förmågor som stödjer hela koncernens verksamhet och kundmöte. Du ansvarar för en organisation som kombinerar utveckling, förvaltning, arkitektur och integrationer, och som tillsammans skapar långsiktigt värde för hela koncernen. Dina dagar kommer fyllas med givande arbetsuppgifter som att:
leda och utveckla ditt team av objektledare och specialistfunktioner inom området
ansvara för utveckling, förvaltning och vidareutveckling av koncernens digitala produkter och affärsapplikationer
driva utvecklingen mot ett produktorienterat arbetssätt med fokus på kundvärde och verksamhetsnytta
säkerställa hållbar applikationsarkitektur och integrationsförmåga
vara strategisk partner till Divisionschef Digitalisering i applikations- och produktfrågor
Är du den vi söker?Du är en engagerad ledare som får saker att hända. Relationsskapande och affärsnära, med en naturlig känsla för vad som skapar värde i verksamheten. Du trivs i förändring och driver utveckling som faktiskt flyttar organisationer framåt – från struktur till produkt och värdeskapande flöden. Du är tydlig, enkel i din kommunikation och bra på att skapa samsyn mellan verksamhet, IT och partners. Med nyfikenhet och kundfokus bygger du en kultur där människor växer, samarbetar och levererar tillsammans.
Vi ser att du har:
Universitetsutbildning inom relevant område (IT, systemvetenskap, affärsutveckling) alternativt annan erfarenhet som kan bedömas likvärdig
Erfarenhet av linjeansvar för chefer, förvaltningsledare eller teamleads
Erfarenhet av applikationsförvaltning eller digital produktutveckling i komplexa miljöer med ansvar för leverans, kvalitet och kostnad.
Erfarenhet av PM3 eller liknande förvaltningsmodell för både egenutvecklade och inköpta system
Förståelse för applikationsarkitektur och integrationer i en portföljkontext
Certifieringar inom PM3, agila metoder, produktledning eller applikationsarkitektur är meriterande.
Vill du veta mer?Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information, välkommen att kontakta Filippa Dahlgren, HR-partner, 013-30 87 41. Facklig information lämnas av Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06 och frågor som rör Unionen mejlas till unionen@tekniskaverken.se
. För rekryteringsprocessen ansvarar Filippa Dahlgren, HR-partner, 013-30 87 41 samt Sara Thelander, HR-specialist, 013-20 92 89.
Välkommen med din ansökan!Vi tillämpar löpande urval se därför till att skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 21 juni.
Tekniska verken-koncernen bedriver samhällsviktig verksamhet, och det kan därför bli aktuellt med en säkerhetsprövning i vissa rekryteringsprocesser. När det ska genomföras så informerar vi alltid kandidaterna om detta.
Vårt ansvar är en vardag som fungerar. Att vatten, el och värme når fram, att avfall tas om hand och att stad och landsbygd hålls uppkopplade. Varje dag, året runt – även när förutsättningar förändras.
För att leverera gör vi resurser av det förbrukade och utvecklar lösningar som fungerar över tid. Bakom det arbetet finns våra 1 100 medarbetare.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas, ta ansvar och vara med och göra skillnad. Tillsammans bygger vi ett samhälle som håller – för vardagen och morgondagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tekniska verken i Linköping AB (publ)
(org.nr 556004-9727)
582 78 LINKÖPING Arbetsplats
Tekniska verken i Linköping AB Jobbnummer
9964719