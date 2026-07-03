Chef administrativa enheten tillika ekonomichef
Nationalmuseum / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-07-03
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Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning om 6 månader kommer att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Testning av slutkandidater kan komma att genomföras.
Nationalmuseum är en statlig myndighet med ca 160 anställda som har i uppdrag att främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Museets samlingar omfattar måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, medan samlingarna av konsthantverk och design, samt porträttkonst, sträcker sig fram till idag.
Samlingarna visas i huvudbyggnaden på Blasieholmen, Stockholm och på ytterligare ett 20-tal besöksmål bl.a. Gripsholms slott, Läckö slott, Nationalmuseum Jamtli i Östersund samt Gustavsbergs Porslinsmuseum. Nationalmuseum bedriver också utställnings-, program-, forsknings- och publikationsverksamhet samt utlåningsverksamhet. Vi strävar efter att vara ett museum där alla kan känna sig välkomna och erbjuder en bred verksamhet på plats likväl som digitalt. Genom att ge samtida perspektiv på historien och historiska perspektiv på samtiden ges möjlighet till fördjupade samtal om konst och design för alla åldrar.
Administrativa enheten är en av fem enheter på Förvaltningsavdelningen på Nationalmuseum. Inom enheten finns funktionerna ekonomi, HR, inköp och juridik, registratur och myndighetschefens ledningsstöd. På enheten arbetar förutom enhetschefen sex personer.
DINA ARBETSUPPGIFTER
Nationalmuseum söker en kunnig och självständig ekonom med goda ledaregenskaper. Du kommer att ha personalansvar för samtliga medarbetare på enheten (idag fem personer). Genom ett tydligt ledarskap skapar du en tillitsfull och trivsam arbetsplats där medarbetarna känner sig delaktiga och har möjlighet att utvecklas. Tillsammans bidrar ni till att myndighetens mål uppnås.
I din roll som ekonomichef är du ansvarig för Nationalmuseums ekonomimodell, ekonomistyrning och övergripande redovisningsfrågor. Nationalmuseum är helkund hos Statens Servicecenter. Du ansvarar bland annat för sammanställning och föredragning av budget, att ta fram uppföljning och prognoser, övrig ekonomisk rapportering och att ta fram underlag till årsredovisningen. Du driver kontinuerligt arbetet med att utveckla och effektivisera myndighetens administrativa processer och ansvarar för att myndighetens ekonomistyrning följer gällande lag och förordningar.
Du arbetar nära myndighetschef och förvaltningschef och fungerar som ett viktigt stöd till samtliga chefer på myndigheten. Du kan vid behov adjungeras till myndighetens ledningsgrupp där du förväntas vara föredragande i frågor inom ditt ansvarsområde.
KRAV
Akademisk examen inom företagsekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Minst 5 års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete i en statlig myndighet
Minst 3 års erfarenhet av personalansvar
Minst 3 års erfarenhet av att driva utveckling och förbättra ekonomi- och verksamhetsstyrning på en statlig myndighet
Erfarenhet av att samordna framtagande av årsredovisning i en statlig myndighet
Erfarenhet av att ta fram den finansiella informationen i årsredovisningen.
Erfarenhet av att arbeta med och stötta chefer i organisationen
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
MERITER
Erfarenhet av att planera och genomföra utbildning inom den egna organisationen
Erfarenhet av projektledning
Erfarenhet av att arbeta med ekonomisystemet Unit4/Agresso
Som person är du strukturerad, systematisk och analytisk och har goda ledaregenskaper. Du är också pedagogisk och din samarbetsförmåga är god. Du trivs med att stötta och samarbeta med anställda på alla nivåer i organisationen och har inga problem med att hålla utbildning eller informera andra i större eller mindre grupper.
VIDARE INFORMATION
om befattningen lämnas av chefen för Förvaltningsavdelningen, Jenny Andersson. Fackliga företrädare är Audrey Lebioda, SACO, Ulla-Maj Saarinen, ST och Bo Gustafsson, SEKO. Samtliga nås via telefon på 08-5195 4300
Ansökan via e-formuläret nedan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nationalmuseum
(org.nr 202100-1108)
Holmamiralens väg 2 (visa karta
)
103 24 STOCKHOLM Arbetsplats
Nationalmuseum Kontakt
Rekryterare
Jenny Andersson jenny.andersson@nationalmuseum.se 0851954337 Jobbnummer
9992200