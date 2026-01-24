Check-in medarbetare 50%
Stena Line Scandinavia AB / Rese- och trafikjobb / Göteborg
Är du en serviceinriktad person som brinner för att ge "det där lilla extra"? Bli en del av Stena Lines härliga Check-in team på vår fraktavdelning och välkomna våra kunder och passagerare inför deras resa med oss! För att stärka upp våra check-in avdelningar på Masthugget och Majnabbe söker vi dig med ett genuint intresse av att ge toppklassig service.
I din roll är det din uppgift att ge våra passagerare det bästa bemötandet medan du välkomnar och hjälper dem med allt från bokning/försäljning samt administrering kring avgångar.
Nu söker vi dig som vill arbeta 50% hos oss på vår fraktavdelning!
Några ansvarsområden:
- Incheckning av passagerare, fraktenheter och fordon vid avgång
- Administrativa uppgifter såsom att besvara kundtjänstmail
Vad vi kan erbjuda dig
Hos oss kommer du att få ett händelserikt arbete där ingen dag är den andre lik. Du kommer att ingå i ett stort team som tillsammans stöttar och hjälper varandra.
Som anställd hos Stena Line Sverige har du även tillgång till våra förmåner som bland annat innehåller rabatterade resor, friskvårdsbidrag, varierande träningserbjudanden, tillgång till vår förmånsportal och mer!
Vem är du?
Hos oss på Stena Line är din personlighet lika viktig som din kompetens. Oavsett vilken roll du har hos oss är välkomnande, omtänksam och pålitlig, beteenden som guidar dig i ditt dagliga arbete och utmaningar som du kan möta. Vi tror att du välkomnar alla du möter med ett stort, varmt leende. Du arbetar alltid lösningsfokuserat för att våra gäster ska få den allra bästa upplevelsen med oss. Du hjälper och stöttar också dina kollegor, du är prestigelös i allt du gör och är beredd att hugga i där det behövs. Vi tror också att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och håller vad du lovar.
Dina måsten:
- Tidigare arbetslivserfarenhet från resebranschen, logistik eller service
- Kan och vill arbeta flexibelt på skiftschema och med varierande arbetsuppgifter såsom både terminal och bilinch (avgångar och skift kan vara förlagda till dygnets alla timmar)
- Gymnasieutbildning
- Fyllt 18 år
- B körkort
- Goda kunskaper i svenska och engelska, fler språk så som tyska och danska är ett stort plus!
Intresserad?
Tjänsten är en tillsvidareanställning, på 50%. Placering är i Göteborg där vi har två olika terminaler och flera incheckningsställen som alla kommer ingå på ett rullande schema. Arbetet innebär skiftande arbetstider, dvs även nätter och helger, alla dagar i veckan. Du är välkommen med din ansökan så snart som möjligt, men dock senast 1:e februari, 2026.
Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan. Vi har kollektivavtal med bland annat Unionen som du kan kontakta för mer information.
Har du några frågor angående tjänsterna får du gärna kontakta Duty Manager, Yvonne Pröbstl, via växeln 031-858000 eller har du frågor angående rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Hanna Gustavsson, Talent Acquisition Partner, hanna.gustavsson@stenaline.com
Vi undanber oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Om Stena Line
Som ledaren inom hållbar sjöfart har Stena Line Europas största linjenätverk och fokuserar på transport av både passagerare och frakt. Vi är redan över 6,100 medarbetare över hela Skandinavien, runt om i Storbritannien och Baltikum och det är tillsammans vi skapar vår framgång. Resan börjar med oss!
På Stena Line har vi en vision om att allt hänger ihop. Genom att sammanföra människor och varor möjliggör vi tillväxt för både företag och samhället. Vi befinner oss just nu på en spännande resa som drivs av teknik och nya digitala vanor, vilket utvecklar vår verksamhet och skapar värde för våra kunder.
Att arbeta på Stena Line är synonymt med en säker arbetsplats och en bra balans mellan arbete och fritid. För oss är det viktigt att vi arbetar för att upprätthålla och utveckla en arbetsmiljö som är hållbar, fri från trakasserier och som ger lika möjligheter till alla. Vi tror på jämlikhet, mångfald och inkludering - och välkomnar alla sökande. Ersättning
