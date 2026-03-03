Check-in medarbetare
2026-03-03
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
Är du en serviceinriktad person som brinner för att ge det där lilla extra? Vill du ha ett händelserikt arbete med en härlig gemenskap? Då kanske det är dig vi söker som check-in medarbetare till vårt team i Trelleborg!
Som medarbetare i Check-in är du en viktig del av gästens första intryck inför deras resa med oss. Här får du arbeta med gästservice på flera olika sätt, där din främsta uppgift är att få varje gäst att känna sig välkommen och säkra att de får en fantastisk start på sin resa.
Några ansvarsområden:
- Incheckning och bokning av passagerare
- Administration av avgångar
- Trivselskapande i terminalen
Vad vi kan erbjuda dig
Du kommer att ingå i ett sammansvetsat team som stöttar varandra i det dagliga arbetet samtidigt som vi delar många skratt!
Vem är du?
Hos oss på Stena Line är din personlighet lika viktig som din kompetens. Oavsett vilken roll du har hos oss är välkomnande, omtänksamma och pålitliga beteenden som guidar dig i ditt dagliga arbete och utmaningar som du kan möta.
Vi tror att du är en stjärna på kundservice! Du är vänlig, tillgänglig och har lätt för att skapa kontakt med andra människor och får varje gäst att känna sig välkommen. Att ta ansvar för dina arbetsuppgifter är självklart för dig och du har lätt för att lära dig nya saker. Du bidrar till ett bra samarbete i teamet, samtidigt som du har ett eget driv och för verksamheten framåt. Som person är du mogen och trygg, lockas av utmaningar och vill alltid leverera fantastisk service till våra gäster.
Kvalifikationer:
- Har fyllt 18 år
- Gymnasieutbildning
- Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift då vi har många internationella gäster
Meriterande:
- B-körkort
- Arbetslivserfarenhet från serviceyrke, resebranschen eller logistik
- Ytterligare språkkunskaper
- Då arbetet innebär skiftarbete ser vi det som meriterande om du bor i närheten av vår hamn, eftersom det kan underlätta pendling vid obekväma arbetstider.
Intresserad?
Tjänsten är ett tillsvidareanställning, på heltid, med 6 månaders provanställning och med start omgående, placering i Trelleborg. Arbetet innebär skiftgång och fördelas på veckans alla dagar. Du är välkommen med din ansökan så snart som möjligt, men dock senast 15:e mars, 2026. Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan, tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi har kollektivavtal med bland annat Unionen som du kan kontakta för mer information.
Om du har några frågor angående tjänsten får du gärna kontakta Customer Service and Check-In Duty Manager, Jenny Anderberg, via jenny.anderberg@stenaline.com
Vi undanber oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Om Stena Line
Som ledaren inom hållbar sjöfart har Stena Line Europas största linjenätverk och fokuserar på transport av både passagerare och frakt. Vi är redan över 6,100 medarbetare över hela Skandinavien, runt om i Storbritannien och Baltikum och det är tillsammans vi skapar vår framgång. Resan börjar med oss!
På Stena Line har vi en vision om att allt hänger ihop. Genom att sammanföra människor och varor möjliggör vi tillväxt för både företag och samhället. Vi befinner oss just nu på en spännande resa som drivs av teknik och nya digitala vanor, vilket utvecklar vår verksamhet och skapar värde för våra kunder.
Att arbeta på Stena Line är synonymt med en säker arbetsplats och en bra balans mellan arbete och fritid. För oss är det viktigt att vi arbetar för att upprätthålla och utveckla en arbetsmiljö som är hållbar, fri från trakasserier och som ger lika möjligheter till alla. Vi tror på jämlikhet, mångfald och inkludering - och välkomnar alla sökande. Ersättning
