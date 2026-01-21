Chaufförsjobb CE

Sändebudet i Sverige AB / Fordonsförarjobb / Örebro
2026-01-21


Chaufför bosatt i Örebro län sökes för tillsvidare tjänst.
Sändebudet i Sverige AB har i dagsläget 5 linjer.
Dessa körs i Närkefrakts regi och vi söker någon som passar in i vårat gäng där vi hjälper varandra varje dag. Är du van att köra ditt eget race är detta inte stället för dig. Här ser vi till att underlätta för kollegan som tar över bilen när ditt arbetspass är slut och är man tidig hem en dag hör man av sig och kollar hur dom andra ligger till.
Du jobbar på ett rullande 6 veckors schema där arbetstiderna varierar. Det förekommer kväll, natt, övernattning och helgarbete.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: thomas@sandebudet.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sändebudet i Sverige AB (org.nr 556973-2182)
Norra Belltorpsvägen 11 (visa karta)
702 37  ÖREBRO

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Thomas Hammarström
thomas@sandebudet.com
0703098704

Jobbnummer
9696724

