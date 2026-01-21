Chaufförsjobb CE
2026-01-21
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Chaufför bosatt i Örebro län sökes för tillsvidare tjänst.
Sändebudet i Sverige AB har i dagsläget 5 linjer.
Dessa körs i Närkefrakts regi och vi söker någon som passar in i vårat gäng där vi hjälper varandra varje dag. Är du van att köra ditt eget race är detta inte stället för dig. Här ser vi till att underlätta för kollegan som tar över bilen när ditt arbetspass är slut och är man tidig hem en dag hör man av sig och kollar hur dom andra ligger till.
Du jobbar på ett rullande 6 veckors schema där arbetstiderna varierar. Det förekommer kväll, natt, övernattning och helgarbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: thomas@sandebudet.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sändebudet i Sverige AB
(org.nr 556973-2182)
Norra Belltorpsvägen 11
)
702 37 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Thomas Hammarström thomas@sandebudet.com 0703098704 Jobbnummer
9696724