Chaufförer till Mathem i Helsingborg
2026-04-15
Vill du vara med och skaka om livsmedelsbranschen? Och fortsätta utmana det traditionella sättet att handla mat? Då kan vi ha jobbet för dig.
Nu söker vi Chaufförer (deltid, 87.5%) till Mathem i Helsingborg
På Mathem levererar vi mat - och mycket mer - till tusentals hushåll och företag varje dag. Som vår nya Chaufför hjälper du oss att göra livet enklare, smartare och lite roligare för våra kunder.
Sedan 2006, när vi lanserade Sveriges första matbutik online, har vi jobbat för att det ska vara smidigt att få mat på bordet. Nu, tillsammans med Oda i Norge, siktar vi på att bli världens mest effektiva detaljhandel. Och vi behöver dig för att lyckas.
Vad du får göra som Chaufför
Du blir en del av vårt härliga team på Distribution, och dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara:
Vara Mathems ansikte utåt och ge våra kunder en leveransupplevelse i världsklass genom ett professionellt och trevligt bemötande.
Utföra hemleveranser av matvaror med hög precision, där du ansvarar för att varorna når kunden i rätt tid och i perfekt skick.
Hantera dagliga rutter med hjälp av handdator och förprogrammerad GPS, i allt från pulserande stadsmiljö till lugnare bostadsområden.
Samarbeta nära lagerpersonal och arbetsledning för att säkerställa ett effektivt flöde och att rätt nycklar och fordon är redo för dagens runda.
Vara en flexibel problemlösare i en varierad vardag där du träffar upp till 50 unika kunder per dag.
Med våra smarta teknik- och logistiklösningar kan vi minska matsvinn, spara tid och pengar, och göra livet enklare för människor som vill ha mer frihet i vardagen.
Vem du är för att lyckas i rollen
Du är en social och nyfiken doer som gillar att saker händer. Du tycker att ansvar är kul och får gåshud av att lösa problem och testa nya saker. Du bryr dig om kunder, kollegor, mångfald och hållbarhet. Och för just den här rollen behöver vi dig som:
Är fysiskt stark och trivs med ett aktivt arbete, då rollen innebär både tunga lyft och många trappor under en arbetsdag.
Är kommunikativ och serviceinriktad, med goda kunskaper i svenska eftersom du har daglig kontakt med våra kunder både ansikte mot ansikte och via telefon.
Kan köra tryggt och säkert, och har innehaft ditt B-körkort i minst 1 år.
Kan navigera effektivt och hantera stressiga situationer i trafiken med ett leende på läpparna.
Har erfarenhet av att framföra större fordon, såsom lätt lastbil eller skåpbil, och känner dig bekväm med bilens storlek även i trånga stadsmiljöer.
Och har du dessutom nära till skratt är vi övertygade om att du kommer att trivas med oss på Mathem.
Och kryddan på moset
Det är ett plus om du är en lagspelare som trivs när tempot är högt och som behåller lugnet oavsett om du navigerar genom rusningstrafik eller trånga villakvarter.
Det är lyxigt om du har erfarenhet av serviceyrken där du har lärt dig att läsa av kunders behov och älskar att leverera det där lilla extra som gör någons dag bättre.
Det är en bonus om du kan visa upp ett fläckfritt körkort och har ett naturligt driv för ett miljömedvetet körsätt, då vi på Mathem satsar stort på hållbarhet och elfordon.
En stjärna i kanten om du också är en fena på problemlösning och kan ta egna initiativ när ruttlistan eller trafiken bjuder på överraskningar.
Vad vi kan erbjuda dig
På Mathem har du aldrig tråkigt, för varje dag bjuder på något nytt. Och när du går hem vet du att du har gjort skillnad. Du kommer att få jobba med smarta och roliga kollegor i en social miljö med stor mångfald. Och du får:
En chans att göra verklig skillnad på ett företag som har en butik, varor och tjänster som folk älskar.
Vara del av ett team med kollegor som siktar högt, stöttar varandra och alltid hjälps åt.
Samarbeta och lösa problem och utmaningar tillsammans, över teamgränserna - de bästa idéerna kan komma från vem som helst.
Ett öppet och enkelt sätt att jobba. Vi använder Slack för att hålla alla uppdaterade - färre mejl, mindre mötestid, mer saker gjorda.
En unik chans att vara med och forma framtidens matbutik - och bygga ett företag som är här för att stanna.
Övrig information
Anställningsform: Deltid (87,5%). Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning.
Arbetstider: Dag- och kvällsskift.
Plats: Mineralgatan 1A254 64 Helsingborg, Sverige
Tillträde: Omgående.
Lön: Fast timlön enligt kollektivavtal (Lager & E-handel)
Vi behandlar ansökningar kontinuerligt och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatumet. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
En bakgrundskontroll via ett externt företag ingår även som en del i rekryteringsprocessen för denna tjänst.
Några avslutande ord
Kom och bygg framtidens matbutik med oss, och utveckla tjänsterna som folk behöver (och tjänsterna de inte vet att de behöver men snart inte kan leva utan). Vi ser fram emot att se vad just du kan bidra med. Så ansök nu
För att alla ska ha en rättvis chans samarbetar vi med Hubert.ai, en virtuell rekryteringsassistent som stöttar oss genom rekryteringsprocessen . Du får en inbjudan till en chattintervju via mejl så snart du har skickat in din ansökan. Var därför noga med att ange rätt mejladress så att inbjudan når fram. Om du har frågor eller behöver hjälp under ansökan, säg bara till. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7120850-1948125". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mathem i Sverige AB
https://karriar.mathem.se
253 54 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort.
