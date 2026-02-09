Chaufförer TIll Martin & Servera i Luleå (semestervikariat)
2026-02-09
Vill du leverera omtanke?
Nu söker vi flera chaufförer som vill arbeta hos oss i sommar under perioden juni-augusti.
Vi på Martin & Servera levererar mat och dryck till restauranger, kaféer och storkök över hela Sverige. Som chaufför hos oss är du en viktig del av helheten eftersom det är du som ser till att kunderna får sina varor i tid. Du blir också ett viktigt ansikte utåt för oss, den som möter våra kunder i vardagen. Genom omtanke om våra kunder och genom att se varje leverans som lika viktig, är du med och gör varje dag lite godare.
Trygga och bra villkor.
Vi är ett stort och stabilt företag som erbjuder en trygg anställning och bra lön.
Framtidens teknik.
Hos oss kör du moderna lastbilar, varav många går på el och biogas. Smart teknik gör att dina rutter optimeras och din planering förenklas.
Bra möjligheter att utvecklas.
Vill du kanske växa i din nuvarande roll, utveckla dina ledaregenskaper eller prova på nya uppgifter framöver? Hos får du utvecklas utifrån vad du kan och vad du är intresserad av.
Vad kommer du att göra?
Varje dag flödar enorma mängder varor från våra lager, till våra rangeringar och vidare till våra kunder. Ditt ansvar är att distribuera varorna till kunderna i vårt distributionsområde. Arbetet innefattar lastning av varor, lossning hos kund samt återtagande av rullbullar och frysskåp och ibland returer från våra kunder. Dessutom förekommer visst rangeringsarbete. Du kommer träffa våra kunder dagligen, de är beroende av vårt engagemang och att leveranserna blir rätt. Burarna till våra kunder ska vara i toppskick, det här kräver noggrannhet och respekt för råvarorna.
Viktigt för att jobbet ska passa dig.
• Det är en fördel om du gillar att hålla dig i form eftersom pålastning och avlastning är ett fysiskt jobb.
• Du behöver ha körkort med C-behörighet
• Giltligt yrkeskompetensbevis
• Du behöver gilla att möta människor och vara serviceinriktad.
• Du behöver kunna förstå enkla instruktioner på svenska och själv kunna göra dig förstådd.
Hur går rekryteringen till?
Vi jobbar aktivt för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Med målet att spegla alla våra kunder och samhället vi verkar i, söker vi människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. I våra rekryteringar använder vi oss av personlighetstest. Det är för att kunna jämföra kandidater på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt. Vi genomför även bakgrundskontroller på kandidater som kommer på intervju hos oss. Läs mer om rekryteringen och vår tester här.
För oss är det viktigt med en trygg och säker arbetsmiljö, därför utför vi slumpmässiga drog- och alkoholtester på våra arbetsplatser.
Sista dag att ansöka är 2026-03-02. Vi jobbar med löpande urval i denna rekrytering.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning under perioden juni-augusti. Introduktion sker enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad: Heltid, 100%
Arbetstider: Varierade arbetstider
Adress: Björkskataleden 110F 973 47 Luleå.
För frågor kontakta: För frågor om tjänsten, kontakta Terminalchef Robert Söderström, robert.soderstrom@martinservera.se
, för frågor om rekryteringsprocessen kontakta josefine.andersson@martinservera.se
(vi tar ej emot ansökningar via brev/mejl).
Facklig företrädare: Handels: Johanna Nordlund, johanna.nordlund@martinservera.se
Tillsammans gör vi på Martin & Servera-gruppen skillnad för alla som älskar mat och dryck. Med omtanke om varandra, våra kunder och allas framtid gör vi varje dag lite godare. Och som medarbetare hos oss är du en viktig del av framgången. På Martin & Servera växer vi och utvecklas tillsammans samtidigt som alla är viktiga och får ta plats. Vi är en familjeägd koncern med över 3000 medarbetare. Här tas dina erfarenheter, idéer och kunskaper tillvara. Välkommen till oss. Ersättning
