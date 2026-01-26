Chaufförer med C-kort
Har du erfarenhet av att köra tunga fordon och vill testa på renhållningsbranschen? Då har vi tjänsten för dig!
Vi söker nu driftiga renhållningschaufförer för arbete ute hos vår samarbetspartner i Göteborg. Som renhållningsförare kommer du dagligen att träffa kunder, samla in material och tömma kärl i återvinningsrum. I din tjänst kör du baklastare i Göteborg med omnejd. Det är ett fysiskt arbete där du spenderar tid både utanför och i lastbilen.
Start: Omgående- Ansök redan idag då urval sker löpande
Ort: Göteborg
Omfattning: Heltid, mån-fre 06.00-15.00.
Anställningsform: Detta är initialt ett konsultuppdrag. För rätt person kan det finnas möjlighet att gå över till vår samarbetspartner på sikt. Förutsatt att allting fungerar bra.
• C-körkort
• YKB & digitalt färdskrivarkort
• Hantera svenska flytande i tal och skrift
Meriterande:
• CE-kort
• ADR
Som person är du en lagspelare som tycker det är kul att arbeta i team. Du gillar att köra lastbil och har en bra servicekänsla. Det är viktigt att du trivs med ett fysiskt och tungt arbete. Vi ser gärna att du är en driven person som genomför dina arbetsuppgifter med hög kvalité. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna process.
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som är anslutna till Almega och verksamma i Västsverige. Vi erbjuder dig en trygg anställning hos oss med schyssta villkor och kollektivavtal.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer.
