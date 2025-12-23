Chaufförer för sommaren 2026
2025-12-23
, Vimmerby
, Högsby
, Ydre
, Oskarshamn
Är du serviceinriktad, ansvarstagande och gillar att köra lätt lastbil? Då kan detta vara jobbet för dig!
Som chaufför hos oss ansvarar du för att leverera nyplockade jordgubbar till våra försäljningsplatser och kunder. Arbetet innebär tidiga morgnar, självständigt ansvar och mycket körning - perfekt för dig som gillar frihet under ansvar.
Vi söker dig som
• Har B-körkort (manuellt)
• Är punktlig, ansvarstagande och serviceinriktad
• Är morgonpigg!
• Klarar av fysiskt arbete
• Är tillgänglig under sommaren 2026
• Svenska är ett krav eftersom rollen innefattar kommunikation med kunder och kollegor samt skriftlig rapportering.
• Meriterande om du har tidigare erfarenhet av bud-/transportkörning
Lön och arbetstider
Lön enligt kollektivavtal (Gröna Arbetsgivare/Livs)
Anställningsperiod: Maj- Augusti 2026 (kan variera beroende på bärtillgång).
Varierande arbetstider, inkluderat kvällar och helger, på ca 80%.
Skicka din ansökan senast den 1 februari. Urval sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Vid frågor kontakta gärna vår personalansvarig Martin Boigs på martin.boigs@axelssonsiaby.se
Axelssons i Aby bedriver främst potatis- och jordgubbsodling och säljer sina produkter under eget varumärke till butiker, kommuner och restauranger i hela Småland. Vi är ett växande företag med 20 medarbetare året runt plus 100 säsongsanställda. För mer information se www.axelssonsiaby.se
