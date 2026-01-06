Chaufförer CE sökes - Skiftarbete för dig som gillar variation!
FPP Flexibel Personalpartner AB / Fordonsförarjobb / Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Vi söker nu CE-chaufförer för kunds räkning som vill jobba skift och trivs bakom ratten. Är du en trygg och ansvarstagande chaufför som gillar struktur men också variation i arbetstiderna? Då kan detta vara helt rätt jobb för dig!
Arbetstider
Du jobbar enligt schema med något av följande skift:
Dag: 04:00-15:00
Eftermiddag/Natt: 16:00-02:00
Vem är du?
Du har CE-körkort,Du är punktlig, noggrann och tar ansvar för ditt fordonDu gillar att arbeta självständigt men uppskattar samtidigt ett bra samarbeteErfarenhet som CE-chaufför är ett plus, men rätt inställning är viktigast!
Vad erbjuder vi?
Ett stabilt heltidsjobbSchyssta villkor enligt avtalEtt långsiktigt uppdrag hos en seriös kundEn arbetsdag där ingen dag är den andra helt lik
Låter det intressant?
Vi arbetar löpande med intervjuer och urval därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan slutdatum om vi matchat rätt kandidater. Ansök därför så snart som möjligt!
Om Flexibel PP
Sedan 2007 har vi på Flexibel Personalpartner varit en pålitlig partner för både rekrytering och bemanning. Vi är kända för vår flexibilitet och förmåga att anpassa oss efter våra kunders behov. Vår styrka ligger i de långvariga relationer vi byggt upp genom åren, och vi är stolta över att fortsatt samarbeta med många av våra första kunder. Nu söker vi fler engagerade medarbetare som vill vara med och representera oss på fältet, samtidigt som de bidrar till våra kunders framgångar.
