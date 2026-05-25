Chaufförer C-kort (dagtid) Visby-Gotland
WeStaff söker nu fler chaufförer med behörighet C.
Nu söker vi C-kortschaufförer för fasta uppdrag hos ett välkänt åkeri med terminal & verksamhet i Visby på Gotland.
Det är ett jobb för dig som vill bygga kompetens, jobba i ett seriöst team och vara en del i verksamheten där varje moment räknas.
Konsultuppdrag med med chans till anställning direkt hos kund.
Heltid, dagtid - måndag till fredag
Start: Omgående enligt överenskommelse
Vad du får i det här jobbet
Grundlig upplärning och bra moderna bilar som redskap
Arbete i ett större chaufförsteam med erfarenhet och hög kompetens
En arbetsmiljö där säkerhet, kvalitet och respekt speglar arbetsdagarna
Möjlighet att utvecklas och växa i rollen över tid
Om jobbet
Som C-Chaufför kör du ut paket/styckegods från terminal till butiker, kontor, småföretag och till privatpersoner. Rollen som chaufför är ett socialt jobb där du under en dag möter både kunder och dina kollegor. Du kör både inne i stan och på landet. Din dag börjar oftast ganska tidigt med att du sorterar paket och planerar din runda för dagen tillsammans med din transportledare. Som chaufför arbetar du dagtid och är ledig på helgerna. Publiceringsdatum2026-05-25Dina arbetsuppgifter
Köra lastbil med behörighet C
Lasta paket
Ge god service till kunder
Hantera samtliga sändningar digitalt genom användning av handdator
Vem vi söker
Det här passar dig som är trygg i din yrkesroll och tar ansvar för ditt arbete.Kvalifikationer
C-körkort
YKB
Digitalt förarkort
Truckkort (A)
Behärskar svenska i tal och skrift
Har du lokalkännedom i området ser vi det som meriterande.
Som person ser vi gärna att du är serviceinriktad och självgående. Du är samarbetsvillig och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Vi ser även att du är serviceinriktad och värderar goda kundrelationer högt.
Ansökan - enkelt och snabbt!
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansökan sker via vårt system, observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om WeStaff Sweden
WeStaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och hållbara matchningar. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer på www.westaff.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7792124-2017001". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Mejerigatan 13 (visa karta
)
621 45 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort.
WeStaff Sweden Jobbnummer
