Chaufför till Ramirent Safe Access i Kungsängen

Bemannix AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-02-04


Vill du ha ett aktivt, praktiskt och varierande arbete där du är ute på vägarna och gör skillnad varje dag? Nu söker vi en driven och serviceinriktad chaufför till Ramirent Safe Access via Bemannix!

Publiceringsdatum
2026-02-04

Om tjänsten
Start: Enligt överenskommelse

Arbetstider: Måndag-fredag, 06:30-15:30

Omfattning: Heltid

Placering: Kungsängen

Som chaufför hos Ramirent Safe Access har du en viktig roll i den dagliga logistiken. Du ansvarar för leverans av byggnadsmaterial, främst byggnadsställningar, till arbetsplatser runt om i Storstockholm.
Arbetet innefattar även:
Lastning och lossning av material

Arbete på företagets gård i Kungsängen

Daglig kontakt med kunder och arbetsplatser

Säker hantering av material och fordon enligt gällande rutiner

Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär att du inledningsvis anställs av Bemannix med möjlighet till övergång till Ramirent Safe Access på sikt.

Kvalifikationer
B-körkort

Erfarenhet från bygg, logistik eller transportbranschen

God körvana och god lokalkännedom i Stockholmsområdet

Serviceinriktad och trevlig inställning mot kunder och kollegor

Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar

Punktlig och noggrann med leveranser och hantering av material

God förståelse för säkerhet och arbetsmiljö

Meriterande:
Truckkort B1

Vana av att arbeta utomhus i olika väderförhållanden

Erfarenhet av arbete på byggarbetsplatser

Om företaget
Bemannix startade sin resa i mars 2014 med visionen att skapa ett företag inom bemanningsbranschen som ska tillhandahålla kvalité och arbeta personligt och familjärt i allt vi åtar oss.
Viktigt för oss är att du som anställd ska känna dig trygg hos oss. Därför innehar vi kollektivavtal för samtliga anställda och är auktoriserade via Almega.

Övrig information
Sök tjänsten via ansökningslänken genom att klicka på Skicka ansökan.
Vi tar endast emot ansökningar via vår karriärsida. För mer information om jobbet är du välkommen att kontakta oss på 08-555 687 00, 09:00-16:00 på vardagar. Urval och intervjuer kommer att ske löpande och framåt och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Ett utdrag ur belastningsregistret tas på samtliga sökande som blir aktuella för anställning.
Mer info om oss hittar du på www.bemannix.se!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7168187-1823120".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bemannix AB (org.nr 556966-4203), https://careers.bemannix.se
Karlskronavägen 7 (visa karta)
121 52  JOHANNESHOV

Jobbnummer
9722322

