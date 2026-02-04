Chaufför till Ramirent Safe Access i Kungsängen
Bemannix AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-02-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannix AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Täby
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Chaufför till Ramirent Safe Access i Kungsängen
Vill du ha ett aktivt, praktiskt och varierande arbete där du är ute på vägarna och gör skillnad varje dag? Nu söker vi en driven och serviceinriktad chaufför till Ramirent Safe Access via Bemannix!Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Måndag-fredag, 06:30-15:30
Omfattning: Heltid
Placering: Kungsängen
Som chaufför hos Ramirent Safe Access har du en viktig roll i den dagliga logistiken. Du ansvarar för leverans av byggnadsmaterial, främst byggnadsställningar, till arbetsplatser runt om i Storstockholm.
Arbetet innefattar även:
Lastning och lossning av material
Arbete på företagets gård i Kungsängen
Daglig kontakt med kunder och arbetsplatser
Säker hantering av material och fordon enligt gällande rutiner
Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär att du inledningsvis anställs av Bemannix med möjlighet till övergång till Ramirent Safe Access på sikt.Kvalifikationer
B-körkort
Erfarenhet från bygg, logistik eller transportbranschen
God körvana och god lokalkännedom i Stockholmsområdet
Serviceinriktad och trevlig inställning mot kunder och kollegor
Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar
Punktlig och noggrann med leveranser och hantering av material
God förståelse för säkerhet och arbetsmiljö
Meriterande:
Truckkort B1
Vana av att arbeta utomhus i olika väderförhållanden
Erfarenhet av arbete på byggarbetsplatserOm företaget
Bemannix startade sin resa i mars 2014 med visionen att skapa ett företag inom bemanningsbranschen som ska tillhandahålla kvalité och arbeta personligt och familjärt i allt vi åtar oss.
Viktigt för oss är att du som anställd ska känna dig trygg hos oss. Därför innehar vi kollektivavtal för samtliga anställda och är auktoriserade via Almega.Övrig information
Sök tjänsten via ansökningslänken genom att klicka på Skicka ansökan.
Vi tar endast emot ansökningar via vår karriärsida. För mer information om jobbet är du välkommen att kontakta oss på 08-555 687 00, 09:00-16:00 på vardagar. Urval och intervjuer kommer att ske löpande och framåt och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Ett utdrag ur belastningsregistret tas på samtliga sökande som blir aktuella för anställning.
Mer info om oss hittar du på www.bemannix.se! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7168187-1823120". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannix AB
(org.nr 556966-4203), https://careers.bemannix.se
Karlskronavägen 7 (visa karta
)
121 52 JOHANNESHOV Jobbnummer
9722322