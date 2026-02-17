Chaufför till livsmedelsbranschen i Uddevalla
Academic Work Sweden AB / Fordonsförarjobb / Uddevalla Visa alla fordonsförarjobb i Uddevalla
2026-02-17
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Uddevalla
, Vänersborg
, Trollhättan
, Lilla Edet
, Lysekil
eller i hela Sverige
Inför ett sommaruppdrag för perioden april-augusti söker vi nu en driven chaufför med C-körkort som trivs bäst i att kombinera körning med kundkontakt! Här kliver du in i en roll där din sociala förmåga är lika viktig som din skicklighet bakom ratten. Du blir en del av ett lokalt team med stark gemenskap, som tillsammans levererar högkvalitativ service till stadens kök och krogar.
OM TJÄNSTEN
Som chaufför är du ansiktet utåt vid leveranser och ansvarar för att säkert och effektivt leverera livsmedel till kunderna. Du hanterar lastning, lossning och är nyckeln till att säkerställa hög servicekvalitet och nöjda kunder. Arbetstiden är förlagd måndag-fredag kl. 06-15.
Du erbjuds Ett härligt jobb under sommarperioden med en grundlig introduktion och möjlighet att åka med ordinarie personal. Arbetskläder och skor tillhandahålls. Du blir en del av ett team med god stämning och ett starkt lokalt engagemang.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
• Lastning och lossning av lastbilen.
• Leverera varor till kunder, inklusive att hjälpa till med inbärning.
• Köra planerade rutter effektivt och säkert.
• Hämta fordon och lasta inför rutten i Uddevalla.
• Agera lösningsorienterat vid eventuella problem under leveranser.
• Upprätthålla god kundkontakt och service vid varje leverans.
VI SÖKER DIG SOM
• innehar C-körkort & giltigt YKB.
• Har yrkeserfarenhet av chaufförsarbete.
• Behärskar svenska flytande i tal och skrift då det används i det dagliga arbetet.
• Är tillgänglig för arbete under perioden april-augusti.
• Trivs i ett fysiskt arbete med tunga lyft.
• Arbetar lösningsorienterat.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av chaufförsarbete inom livsmedel.
• Erfarenhet av tidigare fysiskt tungt arbete.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Optimistisk
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116722". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9746252