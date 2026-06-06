Chaufför till kranlastbil
Kållered Entreprenad Aktiebolag / Fordonsförarjobb / Mölndal Visa alla fordonsförarjobb i Mölndal
2026-06-06
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Nu söker vi en chaufför till kranlastbil med växlare. Det är ett omväxlande arbete med uppgifter som innebär att man ska vara hjälpsam mot kunden som alltid står i centrum.
Det mesta utav våra körningar är runt om i Mölndal Kommun. Vi utgår ifrån Lindome. I arbetet innebär det att köra kran med gripskopa, gafflar och risgrip. Vi kör allt från schakt och material till att flytta maskiner. I arbetsuppgifterna innebär det även att ha saltjour på vägnät i Mölndal Stad schemalagt under vintertid november till mars.
Du som söker ska kunna vara behjälplig med de flesta uppgifter som krävs när vi är på plats för uppdragen. Det gäller att ha bra service gentemot kund. Vi sätter högt värde i bemötandet. Erfarenhet från liknande arbete innan är ett krav.
Fast anställning
Bevis på kran.
YKB krav
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Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: mikael@kalleredentreprenad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kranbil". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kållered Entreprenad Aktiebolag
(org.nr 556442-0247)
Annebergsvägen 28 (visa karta
)
437 93 LINDOME Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kållered Entreprenad AB Kontakt
VD
Mikael Kjellsson mikael.keab@telia.com 0709298196 Jobbnummer
9951020