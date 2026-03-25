Chaufför till Insamlingen
2026-03-25
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
Innehar du C-körkort och giltigt YKB? Är du en social person som tycker om att möta nya människor i vardagen? Då kan detta vara något för dig!

Publiceringsdatum: 2026-03-25

Om tjänsten
I arbetet som chaufför ansvarar du för att avfall ifrån villor, flerfamiljshus och företag i Falu kommun. Detta gör du enligt ett fastställt körschema.
Med hjälp av en surfplatta rapporterar du vilka arbeten som utförts samt om det funnits några eventuella anmärkningar/avvikelser. I din roll ingår också underhåll som t.ex in och utvändig tvätt av återvinningsfordonen. Samt daglig kontroll av säkerhet.
Du kommer att ingå i en grupp på 14 chaufförer, 4 servicetekniker, planerare samt arbetsledare som tillhör Insamlingen.
Tjänsten är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Adecco, och uthyrd till kund. Med start så snart som möjligt och fram till v.21. Med möjligheter till förlängning. Arbetstiderna är förlagda till dagtid, måndagar till fredagar.
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, självgående, ansvarstagande och gillar att samarbeta med andra. Du är social och att kommunicera med många olika människor är något du trivs med. Om du är en positiv person som bidrar till god stämning i gruppen och ger ett trevligt bemötande mot våra kunder så är det här en tjänst för dig.
Vi söker dig som har:
• Gymnasieutbildning
• Körkort med C-behörighet och giltigt yrkeskompetensbevis (YKB)
• God fysik då arbetet tidvis är fysiskt krävande
• God datorvana då återrapportering sker via surfplatta/dator och visst administrativt datorarbete förekommer.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av sopbil och/eller lastbilskörning
• Krankort
• Erfarenhet från serviceyrken med kundkontakter
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hans Hedback via 073-684 71 56 alt. hans.hedback@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
.
Urvalsarbetet sker löpande och tillsättning kan ske före sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Konsultchef
Hans Hedback hans.hedback@adecco.se Jobbnummer
9818062