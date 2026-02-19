Chaufför till Grönsakshallen Göteborg
2026-02-19
Välkommen till Grönsakshallen Sorunda, där vår passion för mat och hållbarhet formar inte bara vår verksamhet utan även samhället vi är en del av. Hållbarhet är inte bara en trend för oss, det är en central del av vår strategi. Tillsammans är vi en kraft som strävar efter att göra verklig skillnad och med starka ägare har vi möjligheten att vara pionjärer inom hållbar utveckling. För oss är arbete på Grönsakshallen Sorunda mer än en syssla - det är en passion. Mat och dryck har en unik förmåga att förena människor, och vi ser måltiden som en viktig del av samhället. Vi är stolta över att vara en del av något större och ha en meningsfull roll i detta sammanhang.
Varför Grönsakshallen Sorunda?
• Är du en vägfarare? Du är hemma hos oss! Vi letar efter chaufförer med C behörighet, någon som delar vår passion för frukt och grönt och har en förståelse för vikten av att leverera varor med omsorg och kvalitetstänk till våra kunder.
• Kvalitet är nyckeln. Ditt uppdrag som chaufför är lika viktigt som det är säkert: att se till att varje leverans av frukt och grönt sker på ett professionellt sätt och håller högsta standard. Vi strävar ständigt efter att överträffa förväntningar och håller en hög standard när det gäller vår leveranskedja.
• Teamwork och ständig utveckling. Vi tror på att stötta varandra och dela kunskap. Hos oss får du inte bara ett jobb utan en plattform för att växa och lära dig mer om transport och distribution varje dag.
Vad krävs av dig?
• Erfarenhet som räknas. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom liknande arbetsuppgifter, kanske från vår bransch och/eller från transport- och logistiksektorn. Innehav av svensk C-behörighet, svenskt färdskrivarkort och svenskt YKB är ett krav.
• Passion för detaljer. Att vara noggrann är inte bara en egenskap, det är en livsstil. Du brinner för att ha ordning och reda och för att utföra ditt arbete på ett metodiskt sätt.
• Kommunikation och samarbete. Du har den språkliga kryddan och kan kommunicera effektivt på svenska för att utföra arbetsuppgifterna, inklusive förståelse av leveransinstruktioner och korrekt hantering av leveransvaror.
• Superkraften i mångfald. Vi välkomnar och uppmuntrar mångfald. Oavsett bakgrund, kön eller erfarenhet och så länge du delar vår passion är du den vi letar efter.
Vad kan du förvänta dig?
• Ett rörligt och fysiskt arbete med ansvar för att leverera frukt och grönt till våra kunder. Du kommer vara på vägarna och vara en viktig länk i vår leveranskedja.
• Ett engagerat team och en familjär arbetsmiljö. Vi är inte bara kollegor, vi är ett team som hjälper och stöttar varandra.
• Förmåner som gör skillnad. Vi värdesätter våra medarbetare och erbjuder förmåner som friskvårdsbidrag, frukost, förmånsportalen Benify och fina rabatter på våra produkter.
Tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med provanställning 6 månader. Schemat är 04:00-13:00 och man arbetar både vardag och (varannan) helg.
Hur ansöker du?
Om detta låter som din drömroll, ta chansen och ansök nu! Vår rekryteringsprocess innefattar tester och bakgrundskontroll, och vi ser fram emot att lära känna dig. Vi går igenom ansökningar löpande, och sista ansökningsdag är söndagen 8/3 2026. Vid frågor mejla Transportchef Alban Selimi; alban.selimi@gronsakshallen.se
.
Varmt välkommen till Grönsakshallen Sorunda!
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
